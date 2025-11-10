Obavijesti

Tech

Komentari 15
LINGLONG

Novi Tiguan dolazi na kineskim gumama. Kupci šokirani: Ovo stave na auto od 50.000 eura?!

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Volkswagen

Dio kupaca treće generacije Tiguana preuzima auto na tvorničkim Linglong gumama pa se po forumima i društvenim mrežama pitaju je li to dobar izbor. Volkswagen za ovaj model ima službeni OE-ugovor s Linglongom

Volkswagen je za novi Tiguan potvrdio tvorničku ugradnju određenih 19-colnih Linglong UHP guma (OE fitment, OE kao oprema koja originalno dolazi uz auto), što je i službeno objavljeno u specijaliziranim medijima za gumašku industriju.

Riječ je o prvom većem Linglongovom ulasku u VW-ov OE program za ovaj model u Europi. 

Reakcija dijela kupaca je oštra. Njemački forum Motor-Talk ima više tema u kojima vlasnici pitaju hoće li “odmah mijenjati” Linglong čim preuzmu vozilo, a rasprave su se prelile i u domaće i regionalne grupe te Reddit niti o gumama i Volkswagenu. Tipičan prigovor glasi da “auto za 50 tisuća eura ne bi smio doći na nepoznatom brendu”, uz pozive trgovcima da nude zamjenu prije isporuke.

Istodobno, dio kupaca i trgovaca u Njemačkoj i šire negoduje zbog “kineskih guma na europskom bestselleru”. Linglong je odgovorio da su gume razvijene i ispitane u Europi te da ispunjavaju “najviše standarde” koje traži proizvođač vozila.

Pogledajte kompletni review novog Tiguana:

Kontekst rasprave pojačavaju i stariji reputacijski sporovi oko Linglongove tvornice u Srbiji: europarlamentarci su 2021. usvojili rezoluciju s kritikama uvjeta rada, a pojedine tvrtke iz VW grupe (npr. MAN) naknadno su povukle narudžbe iz primarno jer tvornice nisu zadovoljavale uvjete o zaštiti okoliša. Linglong s druge strane tvrdi da poštuje propise i standarde te osporava dio optužbi. 

Što to znači za vlasnike Tiguana?

OE gume su homologirane i legalne, no neovisni testovi baš tih dimenzija i specifikacije tek trebaju doći u većem broju. Ako kupac preferira drugi brend ili model, rješenje je dogovor o zamjeni prije preuzimanja ili naknadna zamjena; u svakom slučaju, VW-ov izbor Linglonga za novi Tiguan službeno stoji i proizvođač guma ga aktivno brani.

