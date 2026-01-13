Novi uzlet za BMW M: Ovaj je model bio najprodavaniji 2025.

BMW M GmbH objavio je da je 2025. završio s 213.457 prodanih vozila, oko 3% više nego godinu ranije, što je njihov 14. uzastopni rekord. U prijevodu, ‘M’ divizija raste čak i kad je ostatak tržišta često nepredvidiv, a BMW ističe da su rast vukli i ‘full’ M modeli i M Performance modeli. Posebno naglašavaju da je gotovo svaki deseti prodani BMW u 2025. bio BMW M, što je novi maksimum za njihov udio.

Kod ‘pravih’ M modela, BMW kaže da su novi M5 Sedan i M5 Touring bili veliki pokretači rasta u svojoj prvoj punoj godini na tržištu. U BMW-ovom tekstu spominje se i da oba koriste M HYBRID sustav s maksimalnih 535 kW (727 KS) i 1.000 Nm, dakle idu na kombinaciju brutalne snage i elektrifikacije, umjesto čistog ‘old school’ recepta.

Zanimljivo je da best seller cijele BMW M ponude u 2025. nije bio sportski kupe, nego SUV. Najprodavaniji BMW M model godine bio je BMW X3 M50, koji je preuzeo tron od električnog i4 top modela, a BMW navodi da X3 M50 kombinira 48 V mild hybrid i 293 kW (398 KS) ukupne snage sustava. i4 je pritom i dalje važan jer je bio najprodavaniji BMW M model od 2022. do 2024., a i u 2025. je ostao ‘u visokoj potražnji’.

Ako gledamo samo ‘high-performance’ M aute, BMW kaže da je BMW M2 Coupé bio najprodavaniji takav model u 2025. i dodatno ga guraju kao auto koji još uvijek nudi i ručni mjenjač. U istom priopćenju spominju i da su u 2025. prodali gotovo 71.500 ‘high-performance’ vozila, uz jak rezultat M3 obitelji, uključujući Touring izvedbe i novu M3 CS Touring varijantu.

BMW kaže da su SAD najveće pojedinačno tržište s više od 72.000 prodanih M vozila, a spominju i top pozicije u tržištima poput Njemačke i UK-a, uz najveći apsolutni rast u Kini. U priopćenju se ističe i Švicarska kao ekstrem: tamo je ‘gotovo svaki četvrti’ naručeni BMW zapravo BMW M.

Za malo lokalnog konteksta, BMW je i u Hrvatskoj 2025. bio među jačim markama po registracijama novih auta. Prema podacima koje smo već prenosili, BMW je u 2025. imao 2.380 registracija u Hrvatskoj, što pokazuje da baza kupaca postoji i kod nas, čak i ako je M segment realno mala, premium niša.