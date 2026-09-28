Novska dobiva fakultet za izradu i razvoj videoigara

Tehničko veleučilište u Zagrebu (TVZ) i Centar gaming industrije, objavili su u ponedjeljak početak suradnje i uspostavu studijskog programa posvećenog izradi i razvoju videoigara u Novskoj, a fakultet koji se još uvijek gradi u prvoj nastavnoj godini 2028/29 trebao bi primiti oko 50 studenata.

Centar gaming industrije strateški je projekt čiji je nositelj Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, uz partnere Sisačko-moslavačku županiju, Razvojnu agenciju SIMORA i Grad Novsku.

U prvoj fazi projekta vrijednoj 38,6 milijuna eura, gradi se zgrada za izvođenje nastave za najmanje 50 studenata po generaciji, s ukupno 250 mjesta te studentski dom s 201 smještajnim mjestom.

Nedavno je stigla i odluka Europske komisije o odobrenju 37 milijuna eura za državne potpore za drugu fazu projekta.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs kazao je da se radi o fakultetu 21. stoljeća, te da je početna ideja bila vizionarska i pravovremena.

"To je industrija koja strahovito buja u cijelom svijetu. Nekoliko je velikih centara prepoznato kao centri visoke kvalitete, a vjerujem da će to biti i ovaj. Novska se treba pripremati za veliki broj studenata i razvoj jedne zasebne industrije", rekao je Fuchs.

Radi se o jako profitabilnoj industriji, dodao je.

Naše najveće veleučilište preuzelo je ulogu da, zajedno s Novskom, uspostavi i izvodi ovaj studijski program, rekao je ministar. Smatra da će Novska u sljedećim godinama, baš zbog tog programa, promijeniti svoj izgled, poziciju i imidž u gospodarstvu i obrazovanju, a novi studijski program pokrenut će i niz drugih djelatnosti.

Dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (TVZ) Jana Žiljak Gršić pojasnila je da se današnjom konferencijom označava početak suradnje između veleučilišta i Novske.

Rekla je da je TVZ još 1998. godine pokrenuo informatički dizajn kao preteču ovakvih programa, te da njegovi završeni studenti i magistri već rade po hrvatskim tvrtkama kao projektanti računalnih igara.

"Naravno da potreba na tržištu raste", rekla je Žiljak Gršić. Vjeruje da će potražnja za studiranjem u Novskoj biti izuzetno velika.

Prvi studenti, njih 50-ak, trebali bi se upisati u školskoj godini 2028./29, a dovršetak studijskog programa planiran je do kraja ove godine te bi potom trebao biti upućen na akreditaciju.

Ravnateljica Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije Andreja Šeperac kazala je da je projekt u visokoj fazi razvoja i da će se obrazovnu komponentu nastojati spojiti s poduzetništvom odnosno startupovima.

Gradonačelnica Novske Marija Kušmiš rekla je da se radi o velikom danu za Novsku koja će postati studentski grad. Novska je prema njezinim riječima u razvoj gaminga zadnjih desetak godina ušla postupno, a fakultet je prirodan smjer tog razvoja.