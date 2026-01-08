Nvidia gura AI vožnju koja sama razmišlja i donosi odluke

Nvidia je na CES-u 2026 predstavila Alpamayo, portfelj otvorenih AI modela, simulatora i skupova podataka koji bi trebali ubrzati razvoj sigurnije autonomne vožnje. Ideja je da sustav ne bude samo 'vidi i reagiraj', nego da zna korak po korak procijeniti što napraviti kad se dogodi nešto rijetko ili zbunjujuće. Nvidia kaže da je Alpamayo zamišljen kao otvoreni ekosustav koji developeri mogu koristiti i prilagođavati, a fokus je na povjerenju i sigurnosti.

Srce priče je Alpamayo 1, veliki 'vision language action' model koji prima video i iz njega predlaže putanju vožnje, ali uz to daje i trag objašnjenja, dakle logiku odluke. Nvidia ga opisuje kao model koji može 'razmišljati'kroz rijetke slučajeve, recimo kad na velikom križanju nestane semafora ili kad se promet ponaša nepredvidivo. U Nvidia priopćenju naglašavaju da se model koristi kao 'učitelj' koji se kasnije može prilagoditi i 'stisnuti' u verzije prikladne za stvarne sustave u autu.

Zašto otvoreni pristup? Nvidia tvrdi da se ovako brže uči na rubnim slučajevima i brže testira u simulacijama, bez čekanja da se sve dogodi na pravoj cesti. Na njihovoj stranici navode da je paket zamišljen za razvoj autonomije razine 4, uz naglasak na provjerljivosti i lakšoj suradnji s regulatorima. U priopćenju se spominje i sigurnosni sloj Halos, kao dio šire arhitekture “sigurnost na prvom mjestu”.

U isto vrijeme, Nvidia očito pokušava uvjeriti auto industriju da je ovo spremno za ozbiljne testove. Business Insider navodi da je Jensen Huang na predstavljanju spomenuo Mercedes-Benz i da bi automobili s ovim sustavom trebali na cestu već u prvom kvartalu 2026., uz izjavu Mercedesa da je sustav testiran u stvarnom prometu.