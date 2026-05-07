Tiha degradacija: kako famozni 'shrinkflation' čini nove uređaje primjetno lošijima od starih

Pojam "shrinkflation" vjerojatno ste čuli u kontekstu prehrambenih proizvoda - vaša omiljena čokolada košta isto, ali je lakša za deset grama. No, taj se fenomen prelio i u svijet tehnologije. Tijekom 2026. godine, od pametnih telefona do računalnih komponenti, uređaji ne samo da postaju skuplji, već u mnogim slučajevima postaju i lošiji.

Umjetna inteligencija kao pokretač problema

Glavni uzrok ove pojave, nazvane "IT shrinkflation", leži u nezapamćenom procvatu umjetne inteligencije. Najveći svjetski proizvođači poluvodiča, poput tvrtki SK Hynix, Samsung i Micron, preusmjerili su svoje proizvodne kapacitete na memoriju visoke propusnosti (HBM). Ona je ključna za izgradnju podatkovnih centara za AI, ali taj strateški pomak stvorio je nestašicu i drastično podigao cijene standardnih memorijskih komponenti poput DRAM-a i NAND flash memorije, koje se ugrađuju u gotovo sve potrošačke uređaje. Analitičari predviđaju da se cijene memorije neće stabilizirati još najmanje dvije godine, dok se nova generacija DDR6 RAM-a ne očekuje prije 2028. godine.

Konkretni primjeri tihe degradacije

Proizvođači su suočeni s izborom: ili značajno podići cijene ili smanjiti performanse. Mnogi biraju kombinaciju te dvije stvari. Tako se šuška da će nadolazeći Googleov Pixel 11 Pro Fold imati 12 GB RAM-a, što je osjetno smanjenje u odnosu na 16 GB u prethodnom modelu. Motorola je već povukla sličan potez s novim Razr preklopnim telefonom za 2026. godinu. Cijena mu je porasla za 100 dolara, dok je početna pohrana prepolovljena s 256 GB na 128 GB. Ni svijet gaminga nije pošteđen. Sony je kod novih "slim" modela PlayStation 5 konzole smanjio kapacitet pohrane s jednog terabajta na 825 GB, zadržavajući istu cijenu. Ova tiha degradacija specifikacija vidljiva je i kod proizvođača PC komponenti, gdje se razvijaju "povoljnije" verzije DDR5 RAM-a sa smanjenom propusnošću.

Trend koji nadilazi hardver

Ovo smanjivanje vrijednosti nije ograničeno samo na memoriju i pohranu. Radi se o širem obrascu u kojem se degradacije predstavljaju kao inovacije. Sjetimo se samo Appleovog uklanjanja utora za slušalice, što je opravdano oslobađanjem unutarnjeg prostora, a zapravo je stvorilo novo tržište za bežične slušalice. Sličan primjer je zamjena fizičkih gumba u automobilima zaslonima osjetljivim na dodir. Iako se to reklamira kao napredak, korištenje takvih sučelja tijekom vožnje za osnovne funkcije poput podešavanja klimatizacije može biti opasno i manje praktično. Potrošači se tako dovode u situaciju da plaćaju jednako ili više za proizvode koji su u ključnim aspektima lošiji, a gubitak funkcionalnosti često je zamaskiran marketinškim porukama o napretku.

*uz korištenje AI-ja