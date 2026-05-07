Obavijesti

Tech

Komentari 0
NE, NISTE LUDI, STVARNO SU LOŠIJI

Tiha degradacija: kako famozni 'shrinkflation' čini nove uređaje primjetno lošijima od starih

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Tiha degradacija: kako famozni 'shrinkflation' čini nove uređaje primjetno lošijima od starih
Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Cijene tehnologije rastu, a kvaliteta pada! IT shrinkflation sve prisutniji: manje memorije, skuplji uređaji. AI krivac za nestašicu i poskupljenja.

Admiral

Pojam "shrinkflation" vjerojatno ste čuli u kontekstu prehrambenih proizvoda - vaša omiljena čokolada košta isto, ali je lakša za deset grama. No, taj se fenomen prelio i u svijet tehnologije. Tijekom 2026. godine, od pametnih telefona do računalnih komponenti, uređaji ne samo da postaju skuplji, već u mnogim slučajevima postaju i lošiji.

Umjetna inteligencija kao pokretač problema

Glavni uzrok ove pojave, nazvane "IT shrinkflation", leži u nezapamćenom procvatu umjetne inteligencije. Najveći svjetski proizvođači poluvodiča, poput tvrtki SK Hynix, Samsung i Micron, preusmjerili su svoje proizvodne kapacitete na memoriju visoke propusnosti (HBM). Ona je ključna za izgradnju podatkovnih centara za AI, ali taj strateški pomak stvorio je nestašicu i drastično podigao cijene standardnih memorijskih komponenti poput DRAM-a i NAND flash memorije, koje se ugrađuju u gotovo sve potrošačke uređaje. Analitičari predviđaju da se cijene memorije neće stabilizirati još najmanje dvije godine, dok se nova generacija DDR6 RAM-a ne očekuje prije 2028. godine.

BORBA PROTIV PRETILOSTI Novi AI alat sam otkriva tko je pacijent s rizičnom pretilošću...
Novi AI alat sam otkriva tko je pacijent s rizičnom pretilošću...
ZAŠTITA DJECE Meta pojačava kontrolu dobi uz pomoć umjetne inteligencije
Meta pojačava kontrolu dobi uz pomoć umjetne inteligencije

Konkretni primjeri tihe degradacije

Proizvođači su suočeni s izborom: ili značajno podići cijene ili smanjiti performanse. Mnogi biraju kombinaciju te dvije stvari. Tako se šuška da će nadolazeći Googleov Pixel 11 Pro Fold imati 12 GB RAM-a, što je osjetno smanjenje u odnosu na 16 GB u prethodnom modelu. Motorola je već povukla sličan potez s novim Razr preklopnim telefonom za 2026. godinu. Cijena mu je porasla za 100 dolara, dok je početna pohrana prepolovljena s 256 GB na 128 GB. Ni svijet gaminga nije pošteđen. Sony je kod novih "slim" modela PlayStation 5 konzole smanjio kapacitet pohrane s jednog terabajta na 825 GB, zadržavajući istu cijenu. Ova tiha degradacija specifikacija vidljiva je i kod proizvođača PC komponenti, gdje se razvijaju "povoljnije" verzije DDR5 RAM-a sa smanjenom propusnošću.

AI IPAK NEĆE UKRASTI POSLOVE? Direktor iz Nvidije šokirao izjavom: Umjetna inteligencija nas košta više od zaposlenika
Direktor iz Nvidije šokirao izjavom: Umjetna inteligencija nas košta više od zaposlenika

Trend koji nadilazi hardver

Ovo smanjivanje vrijednosti nije ograničeno samo na memoriju i pohranu. Radi se o širem obrascu u kojem se degradacije predstavljaju kao inovacije. Sjetimo se samo Appleovog uklanjanja utora za slušalice, što je opravdano oslobađanjem unutarnjeg prostora, a zapravo je stvorilo novo tržište za bežične slušalice. Sličan primjer je zamjena fizičkih gumba u automobilima zaslonima osjetljivim na dodir. Iako se to reklamira kao napredak, korištenje takvih sučelja tijekom vožnje za osnovne funkcije poput podešavanja klimatizacije može biti opasno i manje praktično. Potrošači se tako dovode u situaciju da plaćaju jednako ili više za proizvode koji su u ključnim aspektima lošiji, a gubitak funkcionalnosti često je zamaskiran marketinškim porukama o napretku.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Obama srušio NLO snove: 'Da vanzemaljci postoje, netko bi već objavio selfie s njima'
PROMIJENIO JE STAV O VANZEMALJCIMA

Obama srušio NLO snove: 'Da vanzemaljci postoje, netko bi već objavio selfie s njima'

Obama šokirao javnost izjavom da vlada ne može čuvati tajne o vanzemaljcima jer bi već procurile! Trump najavljuje objavu tajnih NLO dosjea i obećava uzbudljive informacije.
Apple će vam dopustiti da zamijenite njegov AI - i to će zauvijek promijeniti iPhone
APPLE INTELLIGENCE

Apple će vam dopustiti da zamijenite njegov AI - i to će zauvijek promijeniti iPhone

Apple šokira: dozvolit će korisnicima izbor AI modela za iPhone! Radikalan zaokret u filozofiji tvrtke i potencijalna revolucija za korisnike uređaja.
OpenAI konačno sredio problem koji je korisnicima Chat GPT-a dugo bio 'najiritantniji'...
KONAČNO MANJE HALUCINIRANJA?

OpenAI konačno sredio problem koji je korisnicima Chat GPT-a dugo bio 'najiritantniji'...

OpenAI je predstavio GPT-5.5 Instant, novi model koji smanjuje halucinacije i poboljšava personalizaciju. Korisnici su oduševljeni jasnijim i sažetijim odgovorima, no problem "lijenosti" ostaje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026