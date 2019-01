Objašnjenje za čudne orbite u okruženju Neptuna: 'To je disk'

Iza Neptuna, najudaljenijeg planeta Sunčevog sustava, stručnjaci su primijetili čudnu pojavu koja se, po njihovom mišljenju, može objasniti jedino postojanjem tzv. tajnovitog Planeta 9. Teorija o Planetu 9 kao o golemom planetu na vanjskom djelu Sunčevog sustava tijekom godina se nametnula kao moguće objašnjenje za nepravilno kretanje transneptunskih tijela, odnosno astronomi su smatrali da su njihove neobične putanje pod utjecajem Planeta 9.

Dakle, prema toj hipotezi, Planeta 9 koji je desetak puta veći od Zemlje ima toliko veliku putanju oko Sunca da bi mu za jednu godinu trebalo između 10.000 i 20.000 naših.

Zato ga još nismo uspjeli vidjeti. Međutim, jedino uporište da doista postoji temelji se upravo na neobjašnjivom kretanju Neptunovih satelita.

Postoji li ili ne postoji Planet 9 - to je pitanje godinama zbunjivalo znanstvenike, a sada postoji još jedno tumačenje za kolebanja u dalekom dijelu Sunčeva sustava koje nudi novo objašnjenje - uopće se ne radi o planetu.

There may be no Planet 9 after all, according to a new study:https://t.co/5PSTtKfHpd pic.twitter.com/T6KEhhCLs2