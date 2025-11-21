Obavijesti

Tech

Komentari 0
HAKERSKI NAPAD

Odmah ažurirajte svoj Chrome: Google priznao da su hakeri pronašli propust koji koriste

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
Odmah ažurirajte svoj Chrome: Google priznao da su hakeri pronašli propust koji koriste
Foto: Pixabay/Merseyside Police

Ažuriranje bi se trebalo automatski preuzeti na vaše računalo, no da bi se instaliralo, potrebno je ponovno pokrenuti preglednik

Google je izdao hitno upozorenje za sve korisnike svog Chrome preglednika nakon što su utvrdili da su u tijeku hakerski napadi, piše Forbes. Ovi hakerski napadi iskorištavaju novootkrivenu sigurnosnu ranjivost.

- Google je svjestan da eksploit za CVE-2025-13223 postoji u divljini - kazali su iz Googlea. Ranjivost je otkrio Googleov vlastiti tim za analizu prijetnji, a zahtijevala je hitnu reakciju i izdavanje ažuriranja za sve korisnike stolnih računala, piše Forbes.

ISTRAGA KATASTROFE U BIH VIDEO Uništio ih kamenolom: 'Nisu micali otpadni kamen, a ilegalne radove snimio i Google'
VIDEO Uništio ih kamenolom: 'Nisu micali otpadni kamen, a ilegalne radove snimio i Google'

Ozbiljnost prijetnje dodatno je naglasila američka Agencija za kibernetičku i infrastrukturnu sigurnost (CISA), koja je naložila saveznom osoblju da ažurira svoje preglednike ili ih prestane koristiti. CISA je u srijedu dodala ranjivost CVE-2025-13223 u svoj katalog poznatih iskorištenih ranjivosti te postavila rok do 10. prosinca za ažuriranje.

Iako se CISA-ina naredba formalno odnosi samo na savezno osoblje, agencija ističe da je njezin mandat "za dobrobit zajednice kibernetičke sigurnosti i mrežnih branitelja te kako bi pomogla svakoj organizaciji da bolje upravlja ranjivostima i drži korak s prijetnjama". Stoga bi svi korisnici Chromea trebali shvatiti ovo upozorenje krajnje ozbiljno i odmah ažurirati svoje preglednike.

Riječ je o propustu nazvanom "Type Confusion in V8", koji se odnosi na komponentu JavaScripta u Chromeu. Iako Google nije objavio detalje o samim napadima, ovakve vrste ranjivosti napadačima mogu omogućiti da destabiliziraju sustav, izvrše vlastiti kod, ukradu podatke ili instaliraju zlonamjerni softver na uređaj žrtve. Takvi se propusti mogu povezivati i s drugim ranjivostima kako bi se osigurala početna točka ulaza u uređaj ili mrežu.

POGLEDAJTE VIDEO Godinama je tražili, a onda je policija uočila jeziv trag: Google karta pokazala zadnje trenutke
Godinama je tražili, a onda je policija uočila jeziv trag: Google karta pokazala zadnje trenutke

Prema američkom Nacionalnom institutu za standarde i tehnologiju (NIST), ovaj propust "u Google Chromeu prije verzije 142.0.7444.175 omogućio je udaljenom napadaču da potencijalno iskoristi oštećenje memorije (heap corruption) putem posebno izrađene HTML stranice." Ranjivosti je dodijeljena visoka ocjena ozbiljnosti.

Google je, kao i obično, najavio da "pristup detaljima o pogrešci i poveznicama može ostati ograničen dok većina korisnika ne ažurira s popravkom."

Ažuriranje bi se trebalo automatski preuzeti na vaše računalo, no da bi se instaliralo, potrebno je ponovno pokrenuti preglednik. Nakon ponovnog pokretanja, svi vaši uobičajeni prozori i kartice bit će vraćeni, osim onih otvorenih u anonimnom (Incognito) načinu rada.

POTRAGA ZA DJEVOJČICOM Otkrili što je majka nestale Danke pretraživala na Googleu prije i nakon njenog nestanka
Otkrili što je majka nestale Danke pretraživala na Googleu prije i nakon njenog nestanka

Nova, sigurna verzija preglednika je 142.0.7444.175/.176 za Windows, 142.0.7444.176 za Mac te 142.0.7444.175 za Linux. Iako Google navodi da ažuriranje stiže "tijekom nadolazećih dana/tjedana", očekuje se da će većini korisnika biti dostupno odmah.

Iako su ovakvi "zero-day" propusti u Chromeu postali redovita pojava, Google zaslužuje pohvale za brzinu kojom razvija i distribuira sigurnosne zakrpe. Svim korisnicima se preporučuje da ažuriraju svoj preglednik čim primijete obavijest o ponovnom pokretanju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo tko je osvojio bitku naslov najboljeg hibridnog super sedana: BMW M5 ili Panamera
BITKA ZA PRESTIŽAN NASLOV

Evo tko je osvojio bitku naslov najboljeg hibridnog super sedana: BMW M5 ili Panamera

Američki magazin Road & Track usporedio je nove plug in hibridne verzije BMW M5 i Porsche Panamere Turbo S E-Hybrid. Obje limuzine nude više od 700 KS i brutalna ubrzanja, evo tko je na kraju odnio pobjedu.
NASA objavila nove fotke međuzvjezdanog kometa: Evo što nam govore o kometu
NOVE FOTOGRAFIJE KOMETA KOJI JE ZBUNIO ZNANSTVENIKE

NASA objavila nove fotke međuzvjezdanog kometa: Evo što nam govore o kometu

NASA je jučer objavila nove, dosad najdetaljnije snimke međuzvjezdanog kometa 3I/ATLAS, objekta koji u naš Sunčev sustav dolazi iz neke druge zvjezdane okoline.“izgleda i ponaša se kao običan komet”, objavili su
Samo ga nemojte opet odgoditi! Evo kad službeno stiže GTA 6
ODBROJAVAMO JOŠ GODINU DANA

Samo ga nemojte opet odgoditi! Evo kad službeno stiže GTA 6

Rockstar je službeno potvrdio da Grand Theft Auto VI stiže 19. studenog 2026. na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. To znači da smo, barem na papiru, godinu dana udaljeni od povratka u Vice City i prvog novog GTA nastavka nakon više od desetljeća.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025