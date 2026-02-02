VIDEO Budućnost nastaje u Hrvatskoj: 'Ovim robotima dat ćemo dobroćudnu dušu'

U zagrebačkoj tvrtki Abysalto, koja se bavi razvojem rješenja temeljenih na umjetnoj inteligenciji, u bliskoj budućnosti očekuju da će sljedeći veliki korak za AI biti iskorak u fizički svijet i da će to imati veći utjecaj na svijet nego sama umjetna inteligencija. Upravo zato na njihovim hodnicima mogu se vidjeti i napredni roboti koje koriste kako bi testirali svoje ideje, ali i razvijali AI rješenja za budućnost. Radi se o dva napredna robota kineskog proizvođača koje su i nedavno nabavili.

Nije riječ o igračkama ili marketinškim maskotama, već o sofisticiranim razvojnim platformama na kojima će tim od dvadesetak domaćih inženjera i analitičara stvarati softver budućnosti. Humanoidni robot modela G1 i njegov četveronožni "kolega" nalik psu, Go2, koristit će se za komercijalni razvoj, a iz tvrtke su otkrili kakvi su im planovi i što nas sve čeka.

Cilj je stvoriti konkretna rješenja za industriju, zdravstvo ili uslužne djelatnosti, a ovi roboti predstavljaju hardversku osnovu za ostvarenje te vizije.

Već imamo par ozbiljnih rješenja pred produkcijom - rekao je Nenad Mandić, šef AI-ja u Abysaltu i otkrio da ih je put do odabira ovih robota vodio sve do Kine.

Platforma za razvoj, a ne gotov proizvod

Prilikom odabira robota, ključni kriteriji nisu bili samo tehničke specifikacije, već otvorenost platforme za programiranje i kvaliteta podrške za razvoj. Tim je krajem prošle godine posjetio Peking i Shenzhen kako bi se upoznao s proizvođačima i njihovim proizvodima.

​- U Kini trenutno postoji 120 kompanija koje se bave razvojem humanoidnih robota, dok ih je u SAD-u ozbiljnih šesnaest. Kina je stvarno otišla jako naprijed - pojasnio je Mandić.

Odabir je pao na Unitree jer nude najbolju dokumentaciju, podršku i otvorenu platformu, što je ključno jer je cilj Abysalta razvoj vlastitog softvera. Cijena ovakvih robota kreće se od 22.000 do 55.000 eura, ovisno o opremi, pa je tako velika razlika u cijeni ako imate robota s tri ili pet prstiju.

​- Krivo je uspoređivati to s cijenom auta. To je istraživačka platforma, kao da uzimate spektrometar za neki laboratorij, tako da su takve cijene uvijek više - naglasio je Mandić.

Humanoidni robot težak je 39 kilograma, pokreću ga 43 motora, a u sebi ima dva računala, od kojih je jedno moćni Nvidijin GPU kompjuter zadužen za procesuiranje umjetne inteligencije. Opremljen je nizom senzora, od kamera i 3D lidara za skeniranje prostora, do senzora za ravnotežu koji mu omogućuju da kompenzira pokrete u milisekundama i održi stabilnost.

Udahnuti dušu u 'praznu olupinu'

Iako hardverski impresivni, roboti su stigli kao "prazne olupine" kojima tek treba udahnuti "dušu", odnosno isprogramirati ih za konkretne zadatke. Upravo je to glavni cilj Abysaltovog tima.

​- On sam po sebi je u stvari prazna olupina. Mi mu trebamo dati dobroćudnu dušu- slikovito je opisao Mandić.

Razvoj i "trening" robota odvijaju se primarno u virtualnom svijetu. Koristeći takozvane digitalne blizance unutar Nvidijinih simulacijskih platformi, inženjeri mogu testirati tisuće scenarija i pokreta bez rizika od oštećenja skupocjenog hardvera.

Tek kada se određena radnja, poput otvaranja vrata, usavrši u simulaciji, model se prebacuje na stvarnog robota.

Jedan od prvih projekata koji planiraju razviti je robot kao "hospitality" pomoćnik u trgovini.

​- Zamislite da dođete u neki dućan, pozdravite robota i kažete da vas zanima klima uređaj. On će znati postaviti pitanje o kvadraturi prostora i na temelju odgovora preporučiti odgovarajući model. Nakon toga vas može odvesti do police gdje se taj uređaj nalazi - objasnio je Mandić jedan od mogućih scenarija primjene.

Pomoć u bolnicama i inspekcija opasnih terena

Potencijalna primjena humanoidnih robota je ogromna, a prvenstveno se odnosi na takozvane 3D poslove - one koji su opasni, dosadni i naporni (dangerous, dull, dirty).

A zašto su ovakvi roboti najčešće humanoidni. Mandić objašnjava da je taj oblik ključan, jer je cijeli naš okoliš, od kvaka na vratima do stepenica, prilagođen ljudima.

​- Vjerujem da može biti jako velika pomoć starijima i nemoćnima, i to možda za imućnije u njihovom domu, ali definitivno u staračkim domovima ili bolnicama. Zamislite, može odnijeti vodu, provjeriti stanje, pozvati liječnika - rekao je Mandić.

S druge strane, četveronožni robot, koji je agilniji i brži, idealan je za inspekcijske poslove na nepristupačnim ili opasnim terenima, poput nadzora gradilišta ili provjere stanja nakon požara. Spomenuo je kao primjer da bi se i ovakav robot mogao koristiti u slučaju požara Vjesnikova nebodera, zajedno s dronom, tamo gdje robot ne može hodati.

​- Policija u New Yorku koristi upravo takav model za pomoć pri patrolama i inspekciji mračnih dijelova po noći. Ima infracrvenu kameru i može provjeriti ima li koga bez izlaganja ljudi opasnosti - dodao je.

Poslovni model Abysalta neće se temeljiti na prodaji robota, već na prodaji usluge, odnosno funkcije koju robot obavlja. Klijent će, primjerice, unajmiti robota za obavljanje određenog zadatka, a Abysalto će se brinuti o softveru, održavanju i popravcima.

​- Mi prodajemo klijentu obavljanje neke radnje. To je nekakav model za koji vjerujem da će se zadržati u budućnosti. Na početku smo, vidjet ćemo - zaključio je Mandić.

