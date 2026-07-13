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Omiljena navigacija od sada izbjegava rupe i ležeće policajce

Piše Autostart,
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Omiljena navigacija od sada izbjegava rupe i ležeće policajce
Foto: Waze
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Waze će pri planiranju rute uzeti u obzir opasnosti poput udarnih rupa, ležećih policajaca i uzdignutih pješačkih prijelaza te pokušati pronaći sigurniji i ugodniji put

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Waze je predstavio niz novih funkcija koje bi svakodnevnu vožnju trebale učiniti jednostavnijom i sigurnijom. Najveće novosti uključuju personaliziranu navigaciju koja uči navike vozača, poseban način rada za motocikliste, manje glasovnih prekida tijekom vožnje te nove mogućnosti umjetne inteligencije Gemini koja može pronaći odredište umjesto korisnika.

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