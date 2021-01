Srednjoškolci su nakon tri tjedna drugo polugodište započeli online.

U većini županija na nastavu u srednje škole došli su samo maturanti. Takvom organizacijom Nacionalni stožer i ministar Radovan Fuchs žele zadržati trenutačnu bolju epidemiološku situaciju.

U Istarskoj i Primorsko-goranskoj su i oni ostali kod kuće, no ravnatelji strukovnih škola upozoravaju kako im odluka o produljenju online nastave možda i do kraja siječnja donosi nove probleme.

- Za neke učenike ovo je već druga godina da se nastava ne odvija uobičajeno. Kad se govori o srednjim školama, svi se fokusiraju na gimnazije, a zaboravljaju da su tri četvrtine strukovne škole. Ova situacija najviše pogađa one u trogodišnjem programu, slastičare, ugostitelje, kuhare... Ne rade ni kafići ni restorani ni hoteli. Mi smo puno razmišljali u tom smjeru, čak smo molili Stožer civilne zaštite da nam dopusti održavanje makar praktične nastave u školi u malim grupama, uz pridržavanje epidemioloških mjera - rekao nam je Ivo Bilić, ravnatelj Turističko-ugostiteljske škole u Splitu, koja broji 630 učenika.

Nastava uz dozvolu

Kako je pojasnio, dva tjedna dodatne online nastave ipak se neće previše odraziti na tijek nastave jer je dosta praktične nastave odrađeno tijekom jeseni. No ako mjere potraju, ističe, potrebno je pronaći model za odrađivanje prakse.

- Praktična nastava mnogima je jedini način da dođu do potrebnih kompetencija koje će im sutra trebati na tržištu rada. Oni su sad već zakinuti i imat će siromašno znanje. Naša škola je okrenuta turizmu, imamo učenički servis, pa vjerujem da će oni koji imaju iskrenu želju učiti radom tijekom ljeta doći do potrebnog znanja – kaže Ivo Bilić.

Na ovu situaciju još i prije zimskih praznika upozorila nas je Darinka Štampar Šmaguc, ravnateljica Obrtničke škole za osobne usluge u Zagrebu, gdje se školuju frizerke. Zbog epidemioloških mjera mnogi mali saloni ne mogu primiti buduće frizerke na praksu, što je njima dragocjeno profesionalno iskustvo.

Učenice su jučer ipak počele s praktičnom nastavom u kabinetima u školi, a od kuće slušaju ostalu nastavu. Tako je dogovoreno prošli tjedan na sastanku ravnatelja zagrebačkih srednjih škola i Gradskog ureda za obrazovanje. U obrtničkim školama, uz odobrenje Gradskog ureda, praktična nastava može se obavljati već od ovoga ponedjeljka, a laboratorijske vježbe u tehničkim i strukovnim školama zasad se još neće provoditi.

- U našoj školi obrazuju se učenici za sedam zanimanja. Za frizere, pedikere i kozmetičare, ako ove mjere ne budu dugo trajale, neće biti problema, jer oni imaju manje praktične nastave u školi, ali veći dio odrađuju u salonima. Veći problem su, primjerice, fotografi ili tehničari za očnu optiku, koji imaju puno praktične nastave u školi. Kad govorimo o strukovnim predmetima, primjerice, za računalnu konstrukciju odjeće, učenici kod kuće nemaju potrebni softver, a na tabletima to ne mogu raditi - ističe Davor Kulić, ravnatelj Obrtničke škole u Splitu.

Dva tjedna neće biti problem

On nam je pojasnio kako praktična nastava nije problem jer se može odraditi do 31. kolovoza.

- No to znači da preko ljeta moramo angažirati učitelje, što povlači i pitanje godišnjih odmora. Ako ovakve mjere za srednje škole potraju dva tjedna, neće biti problema, ali sve dulje od toga će nam utjecati na tijek školske godine. Nije isključeno da se u tom slučaju nastavna godina neće produljiti. Mi imamo 550 učenika, teško je sve nadoknaditi. Žao mi je to reći, ali ova generacija, koja je lani i ove godine zakinuta zbog korone, sigurno će na neki način ostati obilježena kao korona generacija. Učenik koji se obrazuje za električara sutra će negdje ići provoditi struju. Hoće li on imati dovoljno znanja, o takvim stvarima itekako treba razmišljati – zaključuje Kulić.

Ministar Fuchs zasad konkretno ne odgovara na to hoće li biti produljenja nastave, no ističe kako je fleksibilan za sve mogućnosti koje će osigurati što kvalitetniju nastavu.

Nisu odgodili nastavu

- Svi su zakinuti, i naši iz strukovnih zanimanja, i gimnazijalci, pa i strukovne škole koje ne traže praksu kao takvu, ali imaju puno praktičnih sati. Neposredni rad učitelja s učenicima je nezamjenjiv, ali naši učitelji se zaista trude pokazati najbolje što mogu preko videouradaka, da se ostvari ta interakcija koliko god je u ovim uvjetima moguća - smatra Marija Kezele, ravnateljica Srednje škole “Braća Radić” u Kaštel Štafiliću.

U ovoj školi učenici se školuju za stručna zanimanja u poljoprivredi, prehrani i veterini, uz mnogo praktične nastave, pa se i ravnateljica nada da se epidemiološke mjere neće produljivati.

- Neke stvari će se moći nadoknaditi, a neke, nažalost, možda i neće. Primjerice, oni koji se obrazuju za veterinarske tehničare moći će odraditi praksu u ambulantama, gdje zapravo najviše i nauče kroz taj neposredni rad. Zaista ćemo se truditi i da svi drugi nadoknade sve bitno, i kroz ljetnu praksu. Nadamo se da ova generacija ipak neće ostati obilježena kao korona generacija - zaključuje Marija Kezele.

Kako bi se što prije vratili u koliko-toliko redovnu svakodnevicu, Milan Orlić, ravnatelj Srednje škole Petrinja, najavio je kako i njihovih 292 učenika započinje s nastavom u C modelu.

Opremu treba nabaviti za još 30-ak učenika, a Orlić očekuje da će to biti riješeno ovaj tjedan. Zagrebački ravnatelji srednjih škola tražili su da se ispiti održavaju u školama ako online nastava toliko potraje.

Ministar Fuchs se tome ne protivi, a kako kaže, neće biti ni promjene termina državne mature.

