Oni su profesionalci i treniraju po 40 sati tjedno, ali iz fotelje

Esport, odnosno profesionalno igranje računalnih igara u razvijenim zemljama odavno je prepoznato. U ekipe (igrače) ulažu se stotine tisuća eura, a u nagradne fondove milijuni. A kako je u Hrvatskoj, odnosno kako u našoj zemlji živi i radi jedina profesionalna esports ekipa, sada već čuveni "Locastic", rekli su nam sami članovi tima, Zvonimir Burazin (28), trener ekipe, te Toni Miličević (28), menadžer tima.

Inače, Locastic se okupio 2017. godine i već na startu ušli su među najbolje četiri momčadi Adria lige, koju čine najbolje ekipe iz svih republika bivše Jugoslavije, te su postali i jedna od četiri najbolje momčadi jugoistočne Europe.

Locastic za sada igra samo jednu igru, planetarno popularni "Counterstrike", a ekipu čini pet igrača. To su: Krunoslav "Salted" Katalinić, Predrag "stOLe" Stojković, Mario "Mariuchii" Grdović, Matija "NyX" Jovanović i Roko "rbfurios" Barišić.

Treniraju svaki dan

Sve su to mladi momci od 19 do 25 godina, a kako izgledaju treninzi i nastupi ispričao nam je njihov trener Zvonimir Burazin. Njegova uloga je odrediti što će se i kako trenirati, gdje su slabe točke i kako ih ispraviti...

- Trenira se svakodnevno po nekoliko sati, najčešće svatko iz svoje kuće, iako nekoliko puta godišnje imamo i zajedničke treninge na istoj lokaciji, jer naši su igrači iz različitih dijelova Hrvatske. Počinjemo poslijepodne, oko 16 ili 17 sati, spojimo se preko programa za komunikaciju, spojimo slušalice i mikrofone i krećemo. Za početak dogovor o onome na čemu ćemo raditi, a kasnije slijedi pravi trening, odnosno trening mečevi s drugim ekipama, te nakon toga analiza. Naravno, igrači vježbaju i individualno, u ukupno je to u prosjeku oko 40 sati tjedno, o čemu se vodi precizna evidencija. Bilo bi i više, ali neki naši igrači uz esports rade i studiraju. Svi naši igrači su plaćeni, ali ne toliko da mogu od toga živjeti. Naravno, tome svi stremimo, jer teško se natjecati s najboljim svjetskim ekipama ako igrači nemaju posložene sve uvjete - rekao nam je trener Burazin.

Od igrača do menadžera

Iako je Locastic jedna od najmlađih ekipa, čim su se oformili uslijedili su izvrsni rezultati. Kako je sve počelo i koji su ciljevi naše najbolje esports momčadi ispričao nam je njihov menadžer Toni Miličević (28), koji je i sam bio esports igrač:

- Da, bio sam svojedobno i kapetan reprezentacije, a 2014. godine prestao sam s igranjem i počeo sam raditi u tvrtki Locastic koja se bavi razvojem web i mobilnih aplikacija.

Tvrtka je bila dosta otvorena prema ideji da okupimo najbolje esport igrače u Hrvatskoj u jednu ekipu i krajem 2017. godine napravili smo diviziju za esports, a sama ideja je potekla od Zvonimira i mene jer smo mi osobno u toj priči već petnaestak godina. A moj je zadatak da brinem za sponzorstva i za marketing, odnosno za poslovni dio projekta. I kad smo krenuli, odmah su došli i dobri rezultati, prošli smo kvalifikacije i igrali na završnim turnirima u Zagrebu i Bukureštu, pobijedili neke vrhunske momčadi... A ciljevi, to su biti najbolji u Adria ligi, među tri ekipe u jugoistočnoj Europi, te među 50 ekipa u Europi, rekao nam je Miličević, te dodao što je potrebno i za ostvariti te ciljeve:

- Osnovno za uspjeh je da igrači sto posto budu fokusirani na igru, dakle da imaju posložen život "sa strane", u prvom redu financije. U Europi su plaće profesionalnih igrača od pet do dvadeset i pet tisuća eura mjesečno, a iako smo svjesni da je to u Hrvatskoj nemoguće, želimo našim igračima osigurati barem pristojna primanja. Teško je jer je esport u Hrvatskoj relativno nepoznat i ljudi ne znaju o čemu se tu radi. Zato nam prvo slijedi promidžba samog esporta kako bi nakon toga privukli veće sponzore u cijelu priču, a u tome bi i mogla pomoći i suradnja s nekim od najvećih sportskih klubova u hrvatskoj, s kojima je Locastic već u dubokim pregovorima - zaključio je Miličević.

Razlika između "gaminga" i esportsa

Zvonimir Burazin objasnio nam je razliku između "običnog" i profesionalnog igranja računalnih igara:

- Gaming je "casual" igranje, uđeš u igru, zabaviš se i to je to, iako treba reći da u Hrvatskoj ima puno odličnih gamera, odnosno igrača. Esports je ipak nešto drugo. Nakon što odigraš igru i vidiš da ti neki njen segment ne ide, da ti je naporno, profesionalac naporno radi da to popravi, bilo treniranjem tog segmenta ili gledanjem repriza vlastitih mečeva ili mečeva najboljih igrača na svijetu. Sve to zahtijeva puno truda i vremena, i upravo taj pristup, trdu i uloženo vrijeme razlika je između običnog i profi igranja - rekao nam je Burazin.

