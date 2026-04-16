Ono kad te hakeri počaste s milijardu dolara: Nevjerojatan obrat za kreatore GTA hitova

U svijetu korporativnih financija, hakerski napad i curenje osjetljivih podataka obično znače samo jedno: strmoglavi pad vrijednosti dionica i krizu povjerenja. Ipak, jedan nedavni događaj preokrenuo je tu logiku naglavačke, pokazavši da u svijetu videoigara čak i katastrofa može postati zlatni rudnik.

Naime, tvrtka Take-Two Interactive, vlasnik slavnog studija Rockstar Games koji stoji iza franšiza Grand Theft Auto (GTA) i Red Dead Redemption, nedavno je doživjela hakerski napad. No, umjesto panike, tržište je reagiralo euforijom.

Hakerski napad kao najbolja reklama

Curenje internih financijskih podataka otkrilo je ono što su mnogi nagađali, ali sada su dobili i potvrdu: Rockstarove igre, posebno višegodišnji hit GTA Online, donose golem i postojan prihod. Informacije su pokazale da popularni online mod i godinama nakon izlaska generira oko milijun dolara dnevno.

Ta "prisilna transparentnost" umirila je investitore više od bilo kojeg službenog izvješća. Uvidjevši nevjerojatnu financijsku snagu i dugovječnost franšize, ulagači su pohrlili kupovati dionice. Rezultat? Vrijednost dionice skočila je za 2,63 posto u samo nekoliko sati trgovanja 14. travnja 2026. godine, čime je tržišna vrijednost tvrtke Take-Two narasla za otprilike milijardu dolara. Cijena dionice porasla je s oko 201 na gotovo 208 dolara. Sreća u nesreći bila je i činjenica da procurjeli podaci nisu sadržavali osjetljive informacije o dugo očekivanom nastavku, Grand Theft Auto VI, što bi moglo naštetiti budućnosti serijala.

"Pobijedili smo ne radeći ništa"

Reakcije publike na društvenim mrežama bile su mješavina čuđenja i crnog humora. Jedan korisnik je situaciju sažeo u tri kratke rečenice koje su se brzo proširile među igračima: "Hakirali su nas. Nismo učinili ništa. Pobijedili smo." Ovaj komentar savršeno oslikava apsurdnost situacije u kojoj se sigurnosni propust pretvorio u neočekivanu pobjedu na Wall Streetu.

Cijeli je događaj postao jedinstven primjer u poslovnom svijetu. Pokazao je kako percepcija investitora može biti nepredvidiva i kako snaga jednog brenda, kao što je GTA, može nadjačati čak i negativne vijesti koje bi za većinu drugih tvrtki bile pogubne. Umjesto krize, Rockstar i Take-Two dobili su potvrdu svoje dominacije na tržištu, i to na najneobičniji mogući način.

