Danas smo ovdje okupili 30-ak lidera koji su inspiracija mnogima, koji stvaraju bolju Hrvatsku i Europu. Ti lideri su ono što nama treba da budemo bolji, oni ne gledaju samo svoja posla nego stvaraju nove generacije lidera i tu su da nam pokažu da možemo. Poruka mladima je: možete i nemojte čekati nego se pokrenite. To su lideri koji pokreću planine. Kad se uspjeh spoji s uspjehom, onda su čuda moguća, poručio je Ognjen Bagatin, glavni urednik časopisa Poduzetnik, otvorivši ovogodišnju konferenciju Poduzetnički mindset.

A ona je i ove godine, treće za redom, u organizaciji medijske platforme “Poduzetnik” i programskog partnera EY Hrvatska, okupila uspješne hrvatske liderice i lidere, poput Mate Rimca, Silvia Kutića, Hrvoja Balena, Ognjena Bagatina, Lade Tedeschi Fiorio, Jasminke Horvat Martinović, kako bi ispričali svoje uspješne životne priče u nastojanju da promijene perspektivu poduzetništva u Hrvatskoj.

'Ljudi koji stvaraju robote iz Hrvatske su ludi'

Među njima je i Matija Kopić, koji je prije pet godina pokrenuo je Gideon Brothers, tvrtku za robotiku i softverska rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji, tu kod nas, u Hrvatskoj i - uspio. U tolikoj mjeri da su ovoga ljeta privukli skupinu stranih investtora da ulože preko 30 milijuna dolara u dokapitalizaciju tvrtke, a njihovi roboti već rade u skladištima diljem svijeta.

- Postoje dvije skupine ljudi. Prva je skupina onih ludih koji stvaraju robote iz Hrvatske. Da, ludi su jer statistički je pet do 10 puta manja šansa da mi u Hrvatskoj uspijemo napraviti uspješne robote kad se uspoređujemo s nekim drugim zemljama u kojem su bolje financirani, gdje imaju pristup širokom spektru talenata, kao iskustvo proizvodnje kompleksknih strojeva. Mi nemamo, i sve to skupa je ludo. Kad smo krenuli u ovu avanturu prije pet godina, nisam bio svjestan ovih ograničenja i ne znam da li bi se ponovno u to upuštao, ali vjerojatno bih jer sam lud. Druga skupina ljudi su investitori koji su još luđi od ovih prvih jer se usude dati lovu za njihove ideje i hvala im na tome - istaknuo je naglasivši kako u ovom društvu premreženom tehnologijama nikako ne smijemo zaboraviti ljude, sve one koji su nam pomogli, kao i svoje obitelji.

'Ključ je u prvoj energiji, prvoj poruci'

Ključno je da lideri znaju uobličiti ono što vole, čime se bave i što je to drugačije što oni rade, istaknula je Vedrana Likan govoreći o leadershipu, a posebno ženama lidericama koje mijenjaju društvo. A ona itekako zna koje su to osobine potrebne za uspješnog lidera, odnosno lidericu. Direktorica je globalne vodeće konzultantske tvrtke Colliers, a u proteklih 10-ak godina bila je i prva potpredsjednica Američke gospodarske komore, osnivačica i čelnica Savjeta za zelenu gradnju te predsjednica Britanske poslovne komore u Hrvatskoj. 2012. je proglašena i “Ženom godine”, nakon čega je osmislila projekt “21 put prema uspjehu”, kao i LeaderSHE konferenciju.

- Ključ je u onoj prvoj energiji, prvoj poruci, u onom punch lineu od 20 sekundi - poručila je.

Manuela Šola, poduzetnica, komunikacijska i event stručnjakinja, koja djeluje i u Nadzornom odboru Hrvatske udruge poslodavaca, istaknula je kako se promjene vide već na ovoj konferenciji, kada muškarci govore o sreći i obitelji.

'Ono što čini lidere su karakter i integritet. Zato danas nema političara tu s nama'

- Prije 10 godina tipični menadžer to nikad ne bi govorio, on bi samo o brojkama, a menadžerice i liderice ne bi to govorile jer nije bilo prihvaćeno u društvu. Definitivno se mijenja leadership u hrvatskom biznisu. A ono što čini lidere, po meni, su karakter i integritet. I možda zato što je potreban integritet ovdje danas nema političara s nama. Ja bih voljela da za pet godina imamo i političare, koji govore o leadershipu jer bi onda radili i živjeli tako da se integritet vidi iz svakog njihovog koraka - rekla je.

Do sada, istaknula je Šola, nije upoznala ni ženu, ali ni muškarca u politici za koje bi mogla reći da su lideri.

- Dobro je što naše djelovanje u poduzetništvu dokazuje da ne trebate biti političar da bi se stvari mijenjale, dapače, kod nas je ta paradigma obrnuta i ispada da je politika nekakvo mjesto za sakriti se, zavaljati, uzeti, ukrasti i političari kod nas nemaju integritet, nisu u službi služenja građanima. A mi poduzetnici puno više zagovaramo opće dobro i pozitivne promjene u društvu - dodala je Likan, koja je i jedna od suosnivačica udruge SOS Zagreb nakon potresa, koju je i pokrenula jer vjeruje da se stvari mogu promijeniti.

- Svaki angažman nas koji smo u biznisu za bilo što što se danas karakterizira kao aktivizam i nasuprotno nekom mainstreamu kojeg politika vodi je vrlo riskantno. Mi smo vrlo plitko društvo u smislu da se svi znaju i zaista je rizično iz biznisa se izložiti i stati nasuprot establishmenta i reći da su naša očekivanja veća - rekla je.

Šola je govoreći o HUP-u istaknula kako je sve kroz što je ta udruga prošla bilo potrebno hrvatskom društvu jer je tako veliko udruženje poduzetnika trebalo proći transformaciju kako bi postala jedna moderna, inkluzivnija udruga.

- Promjene su uvijek teške jer su zahtjevne i osobno se izlažemo kroz neke situacije koje nam nisu ugodne, ali zaista je puno kolegica i kolega guralo u istom smjeru s ciljem dobre i kvalitetne poslodavčake udruge, koja se vodi transparentno, u kojoj vladaju dobri odnosi, a koja će biti nekakav putokaz poduzetnicima. Danas je HUP drugačiji, otvoreniji, moderniji, imamo potpuno drugačiji način vodstva, ali teško je zadržati tu motivaciju jer svi mi imamo svoje poslove - rekla je.

Leadership je prepun paradoksa, naglasio je Fran Mikulčić, business coach.

- Tek kad ih proživite kroz iskustvo, vaš mentalni svemir se širi. Ukoliko želite biti u stanju liderski evaluirati njegovu efektivnost i učinke koje stvara, morate prvo prekršiti svoja pravila. To vam mora postati liderska navika, ali vaš pravi cilj je da postanete rule breaker, razlika između lidera i onih koji to još nisu - istaknuo je.

Prije 15 godina prodavao odjeću u supermarketima, danas odijeva šest reprezentacija Olimpijskih igara

Lada Tedeschi Fiorio iz Atlantic Grupe razgovarala je s Igorom Klajom, direktorom tvrtke OTCF-a iz Poljske i EY poduzetnikom 2020. godine. Prije 15 godina je pokrenuo posao sa sportskom odjećom, koju je prodavao supermarketima, a danas je OTCF vodeći proizvođač i distributer sportske odjeće, koji opskrbljuje olimpijske timove i sportska udruženja širom Europe. Ključni trenutak za posao nastupio je kad je dizajnirao timsku odjeću za poljski skijaški savez. Brzo je uslijedila suradnja s Poljskim olimpijskim odborom, a od tada je u 4F odjenuo šest reprezentacija sportaša, i za Ljetne i za Zimske OI, među kojima i hrvatsku

- Počašćen sam što sam ovdje u društvu brojnih hrvatskih lidera. Velika je povezanost između sporta i biznisa, sport me stvorio, a ko poduzetnik moraš vjerovati u ono što radiš, ali i ljudima s kojima radiš. Ne znam koliko dućana imam, ali to mi nij ni bitno jer sam ja zadužen za svoje ljude i biti lider znači da moram paziti na tim - istaknuo je.