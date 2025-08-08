Obavijesti

ZNAČAJAN SKOK U INTELIGENCIJI

OpenAI predstavio ChatGPT-5

Piše HINA,
Foto: DADO RUVIC/REUTERS

"GPT-5 predstavlja značajan skok u inteligenciji u odnosu na sve naše prethodne modele", rekao je Sam Altman, šef OpenAI-a u priopćenju u četvrtak

Razvojna tvrtka OpenAI i tvorac chatbota ChatGPT-a objavljuje novu generaciju svog softvera modelom GPT-5, za koji tvrdi da predstavlja "značajan skok u inteligenciji" usred natjecanja između tvrtki za razvoj umjetne inteligencije.

"GPT-5 predstavlja značajan skok u inteligenciji u odnosu na sve naše prethodne modele", rekao je Sam Altman, šef OpenAI-a u priopćenju u četvrtak.

Prethodna inačica, GPT-4, komunicira na razini sveučilišnog studenta. GPT-5 je pak poput stručnjaka s doktoratom iz bilo kojeg područja, obećao je Altman.

ChatGPT s modelom GPT-5 će u budućnosti biti besplatan za korisnike.

OpenAI stavlja poseban naglasak na činjenicu da je nova generacija dobra u programiranju softvera.

Naprimjer, tvrtka je demonstrirala kako je GPT-5 samo na temelju opisa funkcija stvorio nekoliko varijanti internetske aplikacije za učenje vokabulara.

Era GPT-5 će biti obilježena sposobnošću stvaranja "softvera na zahtjev", kazao je Altman.

Uzbuđenje glede umjetne inteligencije započelo je objavljivanjem ChatGPT-ja koncem 2022.

Prema OpenAI-u, ChatGPT trenutno ima gotovo 700 milijuna korisnika svakog tjedna.

Osim OpenAI-a, tvrtke poput Anthropica, xAI-a u vlasništvu Elona Muska i tehnološki divovi Google i Meta su također u utrci da postanu predvodnici u budućnosti umjetne inteligencije.

U međuvremenu, Microsoft surađuje s OpenAI-em te je najavio da će integrirati GPT-5 u svoje proizvode. Model je treniran na Microsoftovoj platformi Azure.

