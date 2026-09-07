OpenAI tvrdi da novi GPT donosi eru 'umjetne opće inteligencije '

Kompanija OpenAI službeno je predstavila svoj novi, najnapredniji AI model, GPT-6 Astra, koji njen predsjednik Greg Brockman opisuje kao "generacijski skok". Najveća promjena koju Astra donosi nije samo u kvaliteti odgovora, već u sposobnosti samostalnog korištenja računala, što je potaknulo čelnike tvrtke da proglase početak ere umjetne opće inteligencije (AGI).

Odgovaranje na pitanja postaje izvršavanje zadataka

Glavna inovacija modela Astra jest prijelaz s pasivnog asistenta koji nudi upute na aktivnog agenta koji samostalno izvršava zadatke. Umjesto da korisniku objašnjava kako formatirati ugovor, Astra to može obaviti izravno u softveru. Prema službenom priopćenju tvrtke, model može upravljati preglednicima, popunjavati obrasce i raditi u specijaliziranim aplikacijama poput Blendera i Excela. Ovaj pristup, gdje AI koristi sučelja namijenjena ljudima, mogao bi zaobići potrebu za složenim API integracijama. Na testu OSWorld 2.0, Astra je zadatke izvršavala za 40 minuta, dok je prethodniku GPT-5.6 Sol trebalo 75 minuta.

Skok u performansama s dozom opreza

Astra postavlja nove standarde na ključnim testovima, postigavši 99,9 posto na ARC-AGI-3 benchmarku, koji mjeri rezoniranje na nepoznatim problemima, te 100 posto na testu kibernetičke sigurnosti ExploitBench. Ipak, OpenAI navodi da model nije lider u svim kategorijama. Iza ovih rezultata stoji dosad najveći trening tvrtke, s više od sto tisuća grafičkih procesora. No, ove impresivne sposobnosti nose i rizike. Astra je prvi OpenAI model klasificiran na "kritičnu" razinu kibernetičke sposobnosti jer može samostalno pronalaziti i iskorištavati dosad nepoznate ranjivosti. Zbog toga je pristup njezinim naprednim funkcijama strogo ograničen i dostupan samo provjerenim partnerima u obrambene svrhe.

Je li ovo uistinu početak AGI ere?

Najveću pažnju ipak je privukla Brockmanova objava o dolasku AGI-ja. Priznao je da ne postoji jedinstvena, općeprihvaćena definicija umjetne opće inteligencije te da njezin dolazak nije jedan dramatičan trenutak, već postupan proces koji se događa "dio po dio". Sposobnost modela da obavlja širok spektar ekonomski vrijednih digitalnih poslova, od znanstvenih istraživanja do administrativnih zadataka, za njega je ključan argument da smo prešli prag. Tvrtka ipak ostavlja korisnicima i široj javnosti da sami odluče ispunjava li Astra njihovu definiciju AGI-ja.

​- Osobno, mislim da smo stigli. Vjerujem da postoji prilično dobar argument za to, iako je ovo početak putovanja, a ne kraj - izjavio je Brockman, zaključivši brifing za novinare znakovitom porukom: "Dobrodošli u AGI eru."





*uz korištenje AI-ja