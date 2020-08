Prvi su to rezultati druge kampanje arheolo\u0161kih istra\u017eivanja u srednjovjekovnom ka\u0161telu, koji su po\u010deli 3. kolovoza i trebali bi trajati do 3. listopada.

<p>U sklopu Tvrđave sv. Mihovila iznad Preka na otoku Ugljanu arheolozi su pronašli ostatke kapetanove kuće građene vjerojatno oko 1400. godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Prvi su to rezultati druge kampanje arheoloških istraživanja u srednjovjekovnom kaštelu, koji su počeli 3. kolovoza i trebali bi trajati do 3. listopada.</p><p>- Otkrili smo kapetanovu kuću uz južni zid koja se sastojala od dvije prostorije, a u nju su ukopani grudobrani iz Drugog svjetskog rata - potvrdio je u četvrtak voditelj istraživanja, arheolog <strong>Damir Martinov</strong>, čija tvrtka Arheolog provodi istraživanja za Općinu Preko kao investitora.</p><p>Osim crkve i samostana sv. Mihovila, unutar kaštela postojale su građevine namijenjene vojnoj posadi, a tragove prve kuće kapetana uz južni zid kaštela, nasuprot glavnom ulazu, već je prije uočio zadarski povjesničar umjetnosti <strong>Ivo Petricioli</strong> i pretpostavio da je riječ o jednokatnici.</p><h2>Prizemnica visoka oko 3,5 metra</h2><p>Međutim, na temelju rupa za grede horizontalne drvene konstrukcije u južnom zidu i kamenih konzola koje su nosile jednostrešan krov može se zaključiti kako je riječ o prizemnici visine oko 3,5 metra do strehe krova.</p><p>Ona se, kako u svom istraživanju "Prostorni razvoj kaštela sv. Mihovila na otoku Ugljanu" navode arheologinje Katja Marasović i Rea Vidović, protezala sve do stubišta kojim se penje na južni zid.</p><p>U nastavku se nalazila druga kuća položena uz južni zid, čije postojanje potvrđuju rupe greda horizontalne drvene konstrukcije u tom zidu unutar ruševina građevina koje su tu sagrađene za Drugog svjetskog rata.</p><p>Tu su se vjerojatno nalazile nastambe za posadu koje se spominju u ugovoru o gradnji iz 1400. godine, a koje je u arhivu pronašao profesor Petricioli.</p><h2>Pronalazi se i inventar iz Drugog svjetskog rata</h2><p>- Sada, u ovoj kampanji, sve se želi dovesti na srednjovjekovnu razinu, a uz to pronalazimo i inventar koji se može datirati u vrijeme Drugoga svjetskog rata - metke, ostatke konzerva, sitne metalne predmete - govori arheologinja <strong>Sanja Gospodinović.</strong></p><p>Ona uz još troje kolega arheologa i povjesničara umjetnosti te troje studenata arheologinje svaki dan otkriva novi stari život srednjovjekovnoga kaštela.</p><p>- Kako bismo bili brži i pomogli arheolozima, općina je angažirala petoricu komunalnih radnika i osigurala bager za odvoz sitnog zemljanog otpada koji koristimo za popravak poljskih putova. Dosad je prevezeno već stotinjak kubika tog otpada, a unutar tvrđave izvađeno je oko 50 kubika kamena koji će se kasnije upotrijebiti u obnovi - navodi načelnik Općine Preko <strong>Jure Brižić.</strong></p><p>Dok traju radovi zabranjen je ulaz posjetiteljima, a kasnije će se nalazište zaštititi, zatvorit će se postojeći ulaz u tvrđavu i otvoriti glavna, originalna vrata u kaštel, koja su sada zazidana, sa skelom za prolaz.</p><h2>Općina ove i prošle godine dobila po 200.000 kuna za arheološka istraživanja</h2><p>- Prošle godine Općina Preko dobila je od Ministarstva kulture 200.000 kuna za arheološka istraživanja Tvrđave sv. Mihovila, a mi smo iz proračuna uložili još svojih 60.000 kuna. Ove godine također smo dobili 200.000 kuna i dodali još toliko iz općinskog proračuna - naglasio je Brižić.</p><p>S lanjskim i ovogodišnjim radovima, naveo je, arheološki će biti istraženo oko 200 četvornih metara, a ukupno se, prema nalogu konzervatora, mora istražiti oko 700 kvadrata unutar tvrđave kako bi se sve dovelo na srednjovjekovnu razinu.</p><p>- Za obavljanje tog iznimno zahtjevnog posla ne postoji rok, ali želimo to što prije napraviti i zato se svake godine javljamo na natječaj Ministarstva kulture. Naš je cilj dogovoriti financiranje u većem iznosu. Jer, svaka godina arheoloških istraživanja udaljava nas od ideje da se tvrđava turistički valorizira i cjelovitom obnovom zaštiti od propadanja - otkriva Brižić.</p><h2>Tvrđava Sv. Mihovila postaje "Dvorac otočnih priča"</h2><p>Tvrđava Sv. Mihovila u budućnosti bi trebala postati "Dvorac otočnih priča", interpretacijski centar u kojemu će se prezentirati baština svih zadarskih otoka.</p><p>Općina Preko planira obnoviti i urediti kaštel i turističku infrastrukturu u sklopu cijelog kompleksa koji će postati nova turistička atrakcija i mjesto kulturnih, edukativnih, tradicijskih, umjetničkih i drugih događanja.</p><p>Vlasnik tvrđave je država, ali prošle godine Općina Preko potpisala je s Ministarstvom državne imovine ugovor o 30-godišnjem korištenju tog jedinstvenog i zaštićenog objekta.</p><p>Utvrda je sagrađena na 263-metarskom brdu iznad Preka, oko samostana i crkve sv. Mihovila iz 1203., nakon što su godinu prije križari i Mlečani opustošili Zadar.</p><p>U sedam stoljeća dugoj povijesti nekoliko puta je razarana i obnavljana, prošle godine iz "utrobe" kaštela na susjedno brdo premješten je veliki antenski stup, a to je bio i prvi korak u realizaciji projekta obnove koji je započela Općina Preko.</p>