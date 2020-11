Ova je škola korona free zona: Stolovi su postavljeni u školski vrt, radi se u manjim grupama

Riječka Škola za primjenjenu umjetnost, koja broji 158 učenika i 40 profesora, od početka polugodišta nema niti jednu zaraženu osobu covidom - 19, niti je ijedan razred do sad bio u samoizolaciji

<p>Dolaskom u školu, gdje zatičemo tri male grupe od po četiri učenika kako pod zrakama sunca rade na otvorenom, za svojim stolovima postavljenim na travnatom dijelu školskog vrta okruženog stablima, doznajemo kako je, po mišljenju ravnatelja <strong>Damira Šegote</strong>, upravo takav rad jedan od ključnih čimbenika zašto je ova škola do sada korona free zona.</p><p>- Mislim da je prvo i prvenstvena upravo rad na otvorenom i u malim obrazovnim grupama razlog dosadašnjeg izostanka zaraze u našoj školi. Inače su umjetničke škole specifične po takvom načinu rada, ne samo likovne, već plesne i glazbene i mi mi možemo to napraviti jer je funkcioniranje škole takvo bez obzira na epidemiju; to smo radili i ranije, a ovo je samo došlo kao mogućnost da iskažemo još veću takvu organizaciju. Dakle što manji broj djece unutar obrazovnih grupa pokazuje bolji rezultat i organizacijski i epidemiološki. Drugi razlog je mali broj ulazaka unutar same zgrade učenika i profesora. Nastavnici odmah nakon obavljene nastave odlaze kućama i ne zadržavaju se u zbornicama - kaže ravnatelj Šegota, ističući kako ove dane očekuju i dostavu dvaju šatora od 10 x 5 metara, koji će biti smješteni u vrtu te i u hladnijim danima omogućavati učenicima da u ugrijanom prostoru rade na otvorenom, tj. na zraku.</p><h2>'Imunitet se nabolje postiže vani, na zraku'</h2><p>Ravnatelj riječkog Špura, inače i aktivni sportaš, trkač i biciklista, također dodaje kako smatra da je što veći boravak na otvorenom i u privatnom životu bitan faktor građenja zdravog imuniteta, koji je u ovim teškim vremenima, smatra, ključan kod svake, pa tako i bolesti korone.</p><p>- Roditelji su me često na sastancima pitali što mislim - kako da njihova djeca najbolje provode slobodne vrijeme kako bi što bezbolnije prošli ovaj period pandemije i rekao sam - samo stječite imunitet, a to se najbolje postiže provođenjem određenog vremena u vani, na zraku, apsorbirajući veće količine vitamina D - ističe Šegota.</p><p>Ovako povoljnom situacijom u navedenoj riječkoj školi oduševljen je i glavni epidemiolog PGŽ - a <strong>Dobrica Rončević.</strong></p><p>- Oduševljava me organizacija koja je spletom okolnosti takva da održavanje nastave čini još dodatno sigurnom u odnosu na standarde koje smo u PGŽ, što se tiče školstva, već postigli. Inače ovu školu ističemo kao uzoran primjer, koji uz velike organizacijske napore uspijeva održati vrlo siguran okoliš za odvijanje nastave i boravak učenika te sprječavanje širenja epidemije. Iako, zbog pojedinih slučajeva u drugim školama, imamo puno razreda koji su u samoizolaciji, općenito imamo vrlo malo širenja bolesti u školama PGŽ gdje ti slučajevi uglavnom ne uspiju prenijeti zarazu na ostale učenike i nastavnike i oni dođu uglavnom iz vanjskog okoliša. U ovoj školi je to dodatno primjereno pedagoškom standardu za održavanje praktične nastave te individualnom radu i radu u malim grupama, a izostanak zaraženih govori da ovakve mjere, kakve inače organizacijski pokušavamo postići i u drugim školama, ustvari pale, funkcionalne su i učinkovite - smatra Rončević.</p><h2>Učenici: 'Super nam je, ponekad i zaboravimo da smo u školi'</h2><p>Radom na otvorenom zadovoljni su i učenici, koji kažu da im nije hladno, a i da im neće biti, budući da stižu šatori s grijanjem.</p><p>- Super nam je u manjim grupama, a pogotovo na zraku; mozak je bistriji, inspiracija veća, sunce sija, ptice pjevaju, more šumi. Ponekad i zaboravimo da smo u školi, radimo, pričamo, kad noge zaštekaju od sjedenja prošećemo par koraka, rastegnemo se, udišemo čisti zrak - kažu nasmijana učenička lica škole s čije terase puca pogled na nekoliko metara udaljeno more.</p>