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Ova postavka se pokazuje opasnom u električnim autima

Piše Autostart,
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Ova postavka se pokazuje opasnom u električnim autima
Foto: Yves Herman
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Umjesto da instinktivno prebaci nogu na kočnicu, vozač može još snažnije pritisnuti papučicu gasa

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Električni automobili poznati su po tihom radu, snažnim ubrzanjima i ugodnoj vožnji, ali upravo neke njihove tipične značajke mogu pridonijeti teškim prometnim nesrećama. Njemački stručnjaci upozoravaju da bi vožnja jednom papučicom, odnosno takozvani "one-pedal drive", u kriznim situacijama mogla povećati opasnost od zamjene papučice kočnice i gasa.

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