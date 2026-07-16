Umjesto da instinktivno prebaci nogu na kočnicu, vozač može još snažnije pritisnuti papučicu gasa
ANALIZA
Ova postavka se pokazuje opasnom u električnim autima
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Električni automobili poznati su po tihom radu, snažnim ubrzanjima i ugodnoj vožnji, ali upravo neke njihove tipične značajke mogu pridonijeti teškim prometnim nesrećama. Njemački stručnjaci upozoravaju da bi vožnja jednom papučicom, odnosno takozvani "one-pedal drive", u kriznim situacijama mogla povećati opasnost od zamjene papučice kočnice i gasa.
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