Ovaj tip skupio je preko 20.000 videoigara - i ne misli stati

Mnogi gameri pasionirano skupljaju videoigre i njihove kolekcije broje stotine naslova, no impresivna zbirka teškaškog zaljubljenika u videoigre daleko je najveća na svijetu.

Antonio Monteiro tijekom godina je prikupio ni manje ni više nego 20.139 videoigara, a da ih sve prebroji trebalo mu je osam dana. Impresivnom kolekcijom zaradio je ulazak u Guinnessovu knjigu rekorda. U njegovom domu u blizini Houstona zidovi gotovo da se i ne mogu vidjeti - od poda do stropa prekriveni su policama na kojem su uredno posložene i grupirane videoigre. Povodom ulaska u knjigu rekorda, Monteiro je snimio video kojim se pohvalio svojom i dalje rastućom zbirkom, javlja DigitalTrends.

Njegova gaming blago sadrži preko tisuću PlayStation 1 igara, kompletne kolekcije PlayStation 2 i PlayStation 3 za Sjevernu Ameriku, više od 900 PlayStation 4 igara, sve PS Vita igre izdane za područje Sjeverne Amerike, kompletnu kolekciju PSP za Sjevernu Ameriku te kompletni Xbox 360 kolekciju za Sjevernu Ameriku.

Ni približno to nije sve. Monteneiro ima preko 500 Xbox One igara, kompletne zbirke Wii U igara, Game Cube, Wii i to sve navedene igre izdane za Sjevernu Ameriku. Tu su još igre za 118 Nintendo Switch, Turbografx, Super Famicom te kompletnu zbirku Sega Dreamcast za Sjevernu Ameriku. Jedna od svakako zanimljivijih primjeraka je Max Basic Rifle Marksmanship Program, pucačina iz Nintenda napravljena isključivo za američku vojsku i nije išla u komercijalnu prodaju. Kao najdražu, izdvojio je Konami’s Super Castlevania IV iz 1991. godine za koju kaže da je remek djelo. Osim toga, skupio je i preko stotinjak konzoli za igranje.

Na kraju, Monteneiro je rekao da je sretan što konačno može pokazati svoju zbirku i kaže da tu ne namjerava stati, ističući kako se nada da će opet imati priliku podijeliti sa svijetom još bogatiju i impresivniju kolekciju.

