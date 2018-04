Ovako ćete najbolje oprati svoj auto nakon duge i hladne zime

Prvo trebate temeljito pregledati svoj auto, zavucite pogled čak i ispod vozila gdje se najčešće pojavljuju prvi znaci korozije, a onda i ispod haube. Ako ste se odlučili za samoposlužnu autopraonicu onda visokotlačni čistač iskoristite maksimalno, piše Auto start.

Na automobil prvo nanesite kemijsko sredstvo, koje će 'nagristi' svu prljavštinu koje se za zimskih dana tamo naselila. Nju nanesite po kompletnom vozilu uključujući podvozje i motor. Malo pričekajte da sredstvo učini svoje, nikako ne predugo kako kemijsko sredstvo ne bi oštetilo lakirane dijelove. Potom to isperite toplom sapunicom koja će ujedno i očistiti automobil od ostalih prljavština poput prašine i sl. Po nanošenju sapunice preporučio bih da svoje vozilo istrljate specijalnom spužvom čime ćete se dodatno osigurati da na vašem automobilu neće ostati neželjene prljavštine.

Foto: Pixabay

Nakon što ste vaš automobil temeljito nasapunali i istrljali vrijeme je za ispiranje. Ispiranje učinite hladnom vodom. Obratite pozornost na to da isperete svu sapunicu s automobila jer na njoj se nalazi prljavština koju je preuzela s površine auta.

Također, nemojte zaboraviti na podvozje i ono što se nalazi ispod poklopca motora. Kada ste to učinili, krpom od jelene kože pobrišite svu vodu s automobila jer postoji mogućnost da se i u njoj kriju nametnici koji bi mogli ubrzati 'starenje' vašeg ljubimca.

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

Tek nakon što ste se uvjerili da na vašem automobilu više nema vode, prljavštine, soli i drugih okom vidljivih nametnika počnite s nanošenjem zaštitnih faktora. Vosak je odlična stvar koja će spriječiti vraćanje prljavštine automobila, zato bih preporučio da ga pomoću visokotlačnog pištolja nanesete na vitalne dijelove automobila, podvozje kao i ostale mehaničke dijelove vama dohvatljive. Nikako ga nemojte nanositi na staklene površine i ostale lakirane dijelove vozila. Njih ćete zaštiti takozvanim lakom za zaštitu i poliranje koji možete pronaći na Croduxu i sličnim benzinskim crpkama dok će za prozore poslužiti i ono najjednostavnije sredstvo za čišćenje stakla. To sredstvo nanesite s unutarnje i vanjske strane prozora, a čišćenje obavite dobrim starim novinama. Kako bi vaša stakla što duže ostala kristalno čista preporučio bih i promjenu metlica brisača.

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

Ovakvim kompletnim pranjem, ne samo da će vaš automobil biti zaštićen od utjecaja zime i nadolazećih vanjski utjecaja nego će i izgledati kao da je tek izašao iz prodavaonice. Jedina mana ovakvoga pranja nalazi se u vremenu koje morate potrošiti da bi to izveli, a nama je nerijetko bilo potrebno i dva do tri sata. No nakon toga naša su vozila blistala i do naredna tri tjedna.

Tema: To mi treba