Ovako izgleda novi Audi A2?

Nakon više od dva desetljeća Audi vraća oznaku A2. Novi A2 e-tron bit će potpuno električni kompaktni model i najpovoljniji ulaz u Audijevu električnu ponudu. Prototipovi s vrlo malo kamuflaže sada su otkrili gotovo serijski izgled automobila, čija je premijera službeno najavljena za jesen ove godine. Proizvodit će se u matičnoj tvornici marke u Ingolstadtu, a kako bi mogao izgledati u seriji otkrivaju novi renderi portala Kolesa.ru.



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