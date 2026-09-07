Danas su mnoge od tih stvari potpuno nestale, dok su se druge toliko promijenile da ih više ni ne prepoznajemo...
AUTOSTART.HR
Ove stvari su nekada imali skoro svi auti. Zašto su nestale?
Čitanje članka: < 1 min
Dovoljno je sjesti u automobil star 30 godina i već prije pokretanja motora postat će jasno koliko se svakodnevna vožnja promijenila. Prozori su se spuštali ručicom, iz blatobrana ili krova virila je duga antena, između sjedala nalazila se pepeljara, a u središnjoj konzoli kazetofon ili CD Player. Ništa od toga nije predstavljalo luksuz ni neobičnu opremu. Bile su to sasvim obične stvari koje smo očekivali u gotovo svakom automobilu.
Pročitajte više na Autostartu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+