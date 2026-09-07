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AUTOSTART.HR

Ove stvari su nekada imali skoro svi auti. Zašto su nestale?

Piše Autostart,
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Ove stvari su nekada imali skoro svi auti. Zašto su nestale?
Foto: Dubravko Kolaric
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Danas su mnoge od tih stvari potpuno nestale, dok su se druge toliko promijenile da ih više ni ne prepoznajemo...

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Dovoljno je sjesti u automobil star 30 godina i već prije pokretanja motora postat će jasno koliko se svakodnevna vožnja promijenila. Prozori su se spuštali ručicom, iz blatobrana ili krova virila je duga antena, između sjedala nalazila se pepeljara, a u središnjoj konzoli kazetofon ili CD Player. Ništa od toga nije predstavljalo luksuz ni neobičnu opremu. Bile su to sasvim obične stvari koje smo očekivali u gotovo svakom automobilu.

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