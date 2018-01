Ovo je 5 najvažnijih digitalnih trendova koji dolaze u 2018.

Bez obzira na to gledamo li na promjene u digitalnom svijetu s pozicije marketingaša, oglašivača, brenda ili medija, od nas se očekuje da budemo u tijeku s trendovima i tehnologijama.

To se ponekad čini kao jako težak zadatak jer je razvoj novih tehnologija sve brži, a promjene dalekosežne. Ključ svih promjena, a samim time i uspjeha je u razvoju marketinške strategije koja ima cilj razumjeti te pratiti želje korisnika. Ovo su neki od trendova koji će i na našem tržištu sigurno utjecati na kreiranje marketinških planova.

Big data, AI i chatbotovi

Sve počinje od podataka, pa tako i ovaj pregled trendova. Nikakva novost nije da različiti internetski servisi, platforme i stranice prikupljaju podatke o korisnicima. No ove godine će tvrtke puno više ulagati u analizu prikupljenih podataka kako bi poboljšale korisničko iskustvo. Više neće biti važno znati samo demografska obilježja korisnika, nego niz drugih karakteristika važnih za slanje poruke u određenom kontekstu. Time će big data omogućiti jačanje veze s kupcima i korisnicima te jačanje njihove lojalnosti prema određenom brendu. Prema Salesforceu, više od polovice marketingaša (57%) koji već koriste umjetnu inteligenciju kažu da je ona neophodna ako žele povećati dodirne točke s publikom. Kad govorimo o trendovima u Hrvatskoj, na području AI najveći uzlet zasiugrno će doživjeti chatbotovi. Iako je u svijetu, u pogledu komunikacije s korisnicima zvukom, dodirom i gestama, već napravljen veliki pomak, kod nas su vidljivi tek prvi, značajni koraci u obliku chat asistenta. Vjerujemo kako ove godine neće stati na tome.

Sve važnija personalizacija

Putovanje korisnika kroz digitalne kanale nikad nije bilo toliko zatrpano informacijama i porukama. Upravo ono što će mu zaokupiti pozornost i natjerati ga da skrene u željenom smjeru je personalizirani sadržaj. I to već donekle znamo. Ali tek sad pronalazimo odgovarajuće alate i tehnologiju da taj pristup individualiziramo. Upravo big data, AI i niz pametnih algoritama omogućuju komunikaciju s korisnicima koja se temelji na analizi podataka te online ponašanja. Većina korisnika će sve više preferirati tvrtke koje stvaraju personalizirani sadržaj i radije će od njih kupovati.

Rast native oglašavanja

Prema Business Insideru, native oglašavanje preuzet će 74 posto svih prihoda od oglasa do 2021. godine. Iako je prisutno u Hrvatskoj, očekuje se rast ulaganja u native u 2018. iz jednostavnog razloga: korisnici reagiraju na native oglašavanje puno bolje nego na ijedan drugi oblik oglašavanja. Ovo ne treba čuditi, ako znamo da je native oglašavanje ono koje se vizualno i sadržajem uklapa u stranicu na kojoj se pojavljuje. Očekuje se da će native oglasi na društvenim mrežama jačati, a da će mobitel u ovoj godini biti najbrže rastući oglašivački kanal za native sadržaj.

Veći utjecaj influencera

Najavljenom promjenom u algoritmu Facebooka uloga influencera će dodatno rasti. I nisu samo novosti iz Facebooka naznaka da će jačati uloga influencera. Zagušenje svih komunikacijskih kanala dovodi korisnike interneta do 'utjecajnih ljudi' koji se povezuju s određenim brendovima. Influencer marketing možda neće postati najvažniji aspekt poslovanja, ali će tvrtke koje žele doprijeti do generacije Z, koja je potpuno odrasla u digitalnom dobu, svakako morati surađivati sa zvijezdama interneta. I tu ne govorimo samo o influencerima koji imaju mnogo pratitelja na nekoj od društvenih mreža, nego o onima koji pišu specijalizirani sadržaj na svojim blogovima.

Rast videa koji traje do 5 minuta

I za kraj, ne manje važan – video. Pogledamo li podatak da milijarda YouTube korisnika svakodnevno pogleda više od 500 milijuna sati videa, ne čudi da 51% marketingaša navodi video kao sadržaj s najboljim ROI-jem. Studija Google Internet Consumer Study 2017. pokazala je da gledanje videa predstavlja jednu od najpopularnijih online aktivnosti pa tako 89% korisnika u Hrvatskoj gleda online video sadržaj. Nove generacije ne obraćaju previše pozornost na kvalitetu videa, važnije im je da je autentičan i aktualan. Samim time će rasti produkcija Facebook Live sadržaja, Instagram Storiesa i drugog video sadržaja. To je ono što korisnici žele gledati, jer 51% hrvatskih korisnika interneta radije gleda video do 5 minuta trajanja, a 33% će pogledati video od 5 do 10 minuta. Samo 21% pogledat će video dulji od 10 minuta.

