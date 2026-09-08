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Ovo je nova Dacia Spring: Košta manje od 18.000 eura i proizvodi se u Sloveniji

Piše Autostart,
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Ovo je nova Dacia Spring: Košta manje od 18.000 eura i proizvodi se u Sloveniji
Foto: Dacia
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Nova generacija sada je mnogo ozbiljniji automobil. Duga je 385 cm, odnosno 15 cm više od prethodnika, a širina je povećana čak 18 cm na 174 cm

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Od dosadašnje Dacije Spring praktički ostaje samo ime. Druga generacija najjeftinijeg električnog modela marke dobila je potpuno novu platformu, znatno veće dimenzije, mnogo snažniji motor i moderniju unutrašnjost, a proizvodnja se iz Kine seli u Europu. Unatoč svemu tome Dacia obećava da će početna cijena ostati ispod 18.000 eura, čime bi Spring i dalje trebao biti jedan od najpristupačnijih pravih električnih automobila na tržištu.

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