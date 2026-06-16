Ovo je novi Audi A6 allroad: Mnogo je širi i donosi V6 dizel

Peta generacija Audijevog allroada ne razlikuje se od A6 Avanta samo po plastičnim oblogama - karoserija je šira za čak 11 cm, a po prvi put u povijesti modela nudi se i plug-in hibridni pogon. Narudžbe u Njemačkoj kreću 18. lipnja, a cijene startaju od 77.250 eura.
Novi A6 allroad vizualno je temeljitije prerađen nego ikad - karoserija je šira za 11 cm od A6 Avanta, trag kotača je proširen, a automobil zato djeluje mnogo samostalnije i moćnije nego dosad.
| Foto: Audi
Novi A6 allroad vizualno je temeljitije prerađen nego ikad - karoserija je šira za 11 cm od A6 Avanta, trag kotača je proširen, a automobil zato djeluje mnogo samostalnije i moćnije nego dosad.
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Foto: Audi
Novi A6 allroad vizualno je temeljitije prerađen nego ikad - karoserija je šira za 11 cm od A6 Avanta, trag kotača je proširen, a automobil zato djeluje mnogo samostalnije i moćnije nego dosad.
| Foto: Audi
Serijski su 19-inčni kotači, opcijski do 21 inča, uz masivnije obloge lukova kotača, izraženije pragove, zaštitne elemente podvozja i posebnu grafiku maske i stražnjeg dijela.
| Foto: Audi
Zračni ovjes ostaje srž allroad recepta i sada nudi 55 mm podešavanja visine - u osnovnom položaju allroad stoji 34 mm više od A6 Avanta, a programi offroad i offroad+ mogu ga dodatno podići za 15 mm.
| Foto: Audi
Nova lift funkcija podiže karoseriju za dodatnih 20 mm, što od njega ne čini ozbiljan terenac, ali nudi znatno više sigurnosti na makadamu, snijegu i strmijim prilazima.
| Foto: Audi
Način rada offroad+ mijenja i ponašanje pogona - elektronika dopušta više proklizavanja kotača, a mjenjač dulje zadržava stupnjeve prijenosa za ujednačeniju isporuku snage, uz novi offroad prikaz s podacima o nagibu, visini ovjesa i koordinatama.
| Foto: Audi
Osnovni motor je 3,0-litreni V6 TDI s 299 KS i 580 Nm, uz MHEV plus tehnologiju koja može kratkotrajno dodati do 24 KS - do stotke za 5,4 sekunde, a vuče prikolice do 2,5 tone.
| Foto: Audi
Novost je i plug-in hibrid koji kombinira dvolitreni TFSI s elektromotorom za ukupnih 367 KS - baterija od 20,7 kWh nudi do 95 kilometara čisto električnog dosega, a punjenje na 11 kW traje oko dva i pol sata.
| Foto: Audi
Unutrašnjost donosi 11,9-inčni digitalni instrumentni zaslon i 14,5-inčni infotainment zaslon u sredini, uz opcijski treći zaslon ispred suvozača od 10,9 inča.
| Foto: Audi
Oprema uključuje četverozonsku klimu, panoramski stakleni krov s mogućnošću zatamnjenja, sjedala s ventilacijom i masažom te paket za kvalitetu zraka u kabini.
| Foto: Audi
U Njemačkoj cijene kreću od 77.250 eura za V6 TDI, a plug-in hibrid starta od 80.250 eura - podataka o cijenama i dostupnosti u Hrvatskoj još nema, a dolazak u salone najavljen je za jesen.
| Foto: Audi