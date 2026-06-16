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NOVA GENERACIJA

Ovo je novi Audi A6 allroad: Mnogo je širi i donosi V6 dizel

Peta generacija Audijevog allroada ne razlikuje se od A6 Avanta samo po plastičnim oblogama - karoserija je šira za čak 11 cm, a po prvi put u povijesti modela nudi se i plug-in hibridni pogon. Narudžbe u Njemačkoj kreću 18. lipnja, a cijene startaju od 77.250 eura.
Ovo je novi Audi A6 allroad: Mnogo je širi i donosi V6 dizel
Novi A6 allroad vizualno je temeljitije prerađen nego ikad - karoserija je šira za 11 cm od A6 Avanta, trag kotača je proširen, a automobil zato djeluje mnogo samostalnije i moćnije nego dosad. | Foto: Audi
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Novi A6 allroad vizualno je temeljitije prerađen nego ikad - karoserija je šira za 11 cm od A6 Avanta, trag kotača je proširen, a automobil zato djeluje mnogo samostalnije i moćnije nego dosad. | Foto: Audi
Komentari 1

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