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Toyota Land Cruiser: Automobil koji je jednostavno neuništiv

Piše Autostart,
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Toyota Land Cruiser: Automobil koji je jednostavno neuništiv
toyota | Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija

U svijetu automobila postoje mnogo brži, luksuzniji, ljepši i tehnološki napredniji modeli, ali malo ih ima reputaciju koju Land Cruiser nosi

Admiral

Toyota Land Cruiser nije automobil koji se objašnjava jednom generacijom, jednim motorom ili jednim tržištem. Njegova važnost leži u kontinuitetu. Od početka pedesetih do danas, Land Cruiser je postao sinonim za izdržljivost, pouzdanost i sposobnost da stigne ondje gdje cestovna infrastruktura prestaje biti ozbiljna. U svijetu automobila postoje mnogo brži, luksuzniji, ljepši i tehnološki napredniji modeli, ali malo ih ima reputaciju koju Land Cruiser nosi u Africi, Australiji, na Bliskom istoku, u Aziji i među organizacijama koje ne mogu riskirati da vozilo ne upali ili negdje stane.

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