U svijetu automobila postoje mnogo brži, luksuzniji, ljepši i tehnološki napredniji modeli, ali malo ih ima reputaciju koju Land Cruiser nosi
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Toyota Land Cruiser: Automobil koji je jednostavno neuništiv
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Toyota Land Cruiser nije automobil koji se objašnjava jednom generacijom, jednim motorom ili jednim tržištem. Njegova važnost leži u kontinuitetu. Od početka pedesetih do danas, Land Cruiser je postao sinonim za izdržljivost, pouzdanost i sposobnost da stigne ondje gdje cestovna infrastruktura prestaje biti ozbiljna. U svijetu automobila postoje mnogo brži, luksuzniji, ljepši i tehnološki napredniji modeli, ali malo ih ima reputaciju koju Land Cruiser nosi u Africi, Australiji, na Bliskom istoku, u Aziji i među organizacijama koje ne mogu riskirati da vozilo ne upali ili negdje stane.
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