'Sina sam vodila na pregled za profesionalnu orijentaciju, a sada moram ponovo za upis'

Ove godine osmi razred završava malo više od 4800 učenika koji se školuju po individualiziranom ili prilagođenom programu. Ovi učenici imaju priliku upisati srednju školu po preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, preko zasebne upisne liste.

Nekoliko roditelja obratilo nam se zbog nejasnoća oko ovih upisa. Naime, u Odluci o upisima u školsku godinu 2026/2027. navodi se kako je kvota za prilagođene programe i posebne kurikule za učenike s teškoćama u razvoju - 850 učenika u 104 razredna odjela. Je li to kvota za sve učenike s individualiziranim i prilagođenim programom? Jer to je višestruko manje od broja tih učenika, pitala nas je jedna majka.

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih tumače kako se radi o dvije različite stvari.

- Učenici koji su osnovnoškolsko obrazovanje završili u posebnom razrednom odjelu, odnosno prema posebnom programu iz svih nastavnih predmeta, upisuju posebne i prilagođene srednjoškolske programe obrazovanja. Za te je programe planirano (spomenutih) 850 upisnih mjesta. Ta kvota ne odnosi se na svu djecu s individualiziranim ili prilagođenim programom u osnovnoj školi nego na mjesta u posebno planiranim prilagođenim programima i posebnim kurikulima za učenike s teškoćama u razvoju. Takvih je učenika oko 200 - ističu.

Učenici, pak, koji se školuju redovno, ali s individualiziranim i prilagođenim programom, imaju mogućnost upisati se preko zasebne liste. To znači da upisuju redovnu školu po vlastitom izboru, ali prema stručnoj preporuci HZZ-a, koji je tijekom godine s učenikom obavio profesionalnu orijentaciju. No upisuju se preko liste koja će biti zatvorena 23. lipnja te će se prema toj listi formirati razredi u školama koje upišu.

Nekoliko je specifičnih detalja oko ovog upisa na koje treba obratiti pažnju.

Ti učenici mogu prijaviti bilo koji program koji žele - od pomoćnih zanimanja do gimnazijskih programa, ali ih ne unose i ne biraju sami u upisnom sustavu. Programe koje su odabrali i ranije predali školama za te učenike u sustav unosi županijski ured, odnosno gradski ured za obrazovanje u Gradu Zagrebu. Ako su izabrali program za koji treba polagati dodatne provjere, polažu ih kao i drugi učenici, samo tjedan dana ranije, odnosno ovaj tjedan (od 15. do 17. 6.).

No programi i škole koji će biti uneseni u sustav do kraja ovog tjedna ne mogu se mijenjati. Može se mijenjati samo raspored programa na listi. Upisuje ih se po istom principu kao u redovnim upisima, ovisno o bodovima koje imaju. Ova lista "zaključava" se prije redovnih, 23. lipnja, a upisuju je kad i svi drugi učenici, od 7. do 9. srpnja.

Važno je znati da, ako učenik ne "upadne" na neki od izabranih programa, sustav ga automatski prebacuje u redovni upis i tamo kandidira s ostalim učenicima. No ako "upadne" u školu po zasebnoj listi, ali se ne upiše iz bilo kojeg razloga, upisati se može tek na jesenskom roku.

Ravnatelji više srednjih škola s kojima smo razgovarali ističu kako im ovakav sustav zna stvoriti probleme. Naime, dio učenika koji se školuju po prilagođenom i individualiziranom programu ne upisuje se po ovoj listi, već redovitim upisom. U školi, potom, imaju problem jer po zakonu smiju upisati najviše tri učenika s poteškoćama u jedno razredno odjeljenje, no dogodi se da im se upiše i više učenika s poteškoćama o čemu oni nemaju informacije.

- Već godinama upozoravamo Ministarstvo na ovu situaciju, ali ništa se ne mijenja - kaže nam ravnatelj strukovne škole iz središnje Hrvatske.

Treba naglasiti i da pregled na medicini rada koji se obavlja u sklopu profesionalne orijentacije za ove učenike ne vrijedi pri upisu strukovne škole.

- Dakle, prošli smo pregled i testiranja i sad ću opet morati odvesti sina na pregled, koji moram platiti 35 eura. Čemu to? Pritom, od profesionalne orijentacije preko HZZ-a nismo dobili apsolutno ništa osim prijedloga škola, pa sam vodila sina privatno na profesionalnu orijentaciju da s nekim ozbiljno porazgovaramo i dobijemo savjet. Iskreno, mislim da mi je dijete u ovom procesu zakinuto, kao i za mnogo toga drugoga - zaključuje naša sugovornica.