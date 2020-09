Pametni gradovi – digitalne tehnologije za budućnost stanovanja

Inovativna dostignuća nezaobilazni su dio našeg privatnog života, a budućnost donosi sjajna rješenja za olakšanje svakodnevice u kojoj će umjetna inteligencija preuzeti funkcije zbog kojih će nam život izgledati bolje i kvalitetnije

<p>Tehnologija se pokazala kao ključ napretka društva, stoga velike kompanije širom svijeta rade intenzivno na razvoju digitalnih formata prilagođenih korisnicima u svim segmentima života. <strong>Mobilne mreže i pristup internetu danas su gotovo standard u cijelom svijetu</strong>, a razne aplikacije i pametna rješenja omogućavaju brzu uslugu u brojnim sektorima.</p><p>Pogledajte program Digital Takeover-a <a href="https://digitaltakeover.hr/agenda/07-09/" target="_blank">ovdje</a>.</p><h2>Život u urbanoj sredini uz sve prednosti koje nudi tehnologija</h2><p>Jedno od najintenzivnijih područja razvoja digitalnih inovacija su gradovi, a <strong>među najvažnije suvremene trendove ubraja se pametno planiranje svakodnevnih života</strong> u istima. Radi se o urbanim centrima kojima je svrha pomoću različitih međusobno operabilnih sustava uspješno se nositi s izazovima 21. stoljeća. Pametno uspostavljene mreže gradskog prometa, optimirana odvodnja i zbrinjavanje otpada kao i učinkovito upravljanje građevinama, opskrba energijom i energetska održivost, mobilnost i dostupnost usluga - sve to zajedno čini digitalizirano i interaktivno upravljanje gradom u kojem je cilj učinkovitija, održivija i ugodnija urbana sredina. Pametni gradovi su svjetski trend, a njihov razvoj budućnost stanovanja.</p><h2>Saznajte kako će izgledati vaša svakodnevica</h2><p>Na unapređenju digitalnog okruženja te stvaranju novih tehnologija rade brojni svjetski stručnjaci, a jedan od njih je i <strong>Michael Frank</strong>, <strong>viši potpredsjednik za Smart City u Deutsche Telekomu</strong>. Frank je od lipnja 2020. na čelu tima koji pronalazi rješenja za pametne gradove unutar tvrtke Deutsche Telekom gdje nadgleda projekte „s kraja na kraj” (end-to-end). Frank radi u sjedištu te velike kompanije u Bonnu u Uredu za korporativne poslove gdje je zadužen za <strong>usklađivanje i izvršavanje plana transformacije Deutsche Telekoma</strong>, a svoje bogato iskustvo iz sfere digitalnih tehnologija podijelit će sa sudionicima <strong>Digital Takeovera 2020</strong> u stručnom predavanju pod nazivom 'We will not stop'.</p><p>Franck će u svom predavanju govoriti o načinima kako u Deutsche Telekomu stvaraju svijet boljih mogućnosti te pokazati da upravo Smart City rješenja najbolje odgovaraju na pitanje kako sve tehnologija zaista služi čovječanstvu i čini živote kvalitetnijima. Također, Franck će nagovijestiti i o najnovijim trendovima u ovom području, a koji nas čekaju u bliskoj budućnosti.</p><p>Michael Frank počeo je raditi u grupi Deutsche Telekom 2004., a od 2013. unutar kompanije radio je na više rukovoditeljskih pozicija. Bio je zadužen za međunarodne podružnice Magyar Telekoma i upravljao strategijom grupe Magyar Telekom. Na kasnijoj poziciji u Magyar Telekomu bio je odgovoran za ključne strateške projekte u području uvođenja širokopojasne mreže koja se financira sredstvima EU-a i poslovnog razvoja za Smart City / IKT.</p><p>Nemojte nikako propustiti ovo inspirativno predavanje, a kad možete saznati koje vas sve inovacije čekaju u budućnosti pogledajte u programu <a href="https://digitaltakeover.hr/agenda/07-09/" target="_blank">ovdje</a>.</p><p>Zbog epidemiološke situacije i brige za zdravlje svih sudionika, Digital Takeover 2020 odvijat će se <strong>od 7. do 11. rujna</strong> online, a za sve naše čitatelje osigurali smo besplatne ulaznice koje možete preuzeti na<a href="https://digitaltakeover.hr/" target="_blank"> Digital Takeover stranici</a> ili <a href="https://bit.ly/2QOVKUU" target="_blank">putem Entrio sustava</a>.</p><p>U <strong>pet dana summita</strong> donosimo vam preko 24 sata programa u kojem sudjeluju stručnjaci i inovatori iz svijeta <strong>biznisa, marketinga, inovacija, blockchain tehnologije, fintecha, retaila, medicine, medija i drugih industrija</strong>.</p><p>Svi koji preuzmu ulaznicu moći će <strong>svaki dan uživati u live streamu</strong>, a dodatno je Digital Takeover 2020 upotpunjen i bogatom videotekom gdje se na zahtjev može pogledati dopunski sadržaj programa summita.</p><p>Preuzmite svoju besplatnu ulaznicu –<a href="https://digitaltakeover.hr/" target="_blank"> digitaltakeover.hr</a></p>