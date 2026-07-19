Pao je Facebook! 'Sat vremena mi pokazuje tu istu poruku...'

Brojni korisnici Facebooka u nedjelju ujutro prijavljuju probleme s korištenjem ove društvene mreže...

- Račun je privremeno nedostupan. Korisnički račun trenutno je nedostupan zbog problema na stranici. Očekujemo da će se ubrzo riješiti. pokušajte ponovo za nekoliko minuta - poruka je koja se pojavljuje korisnicima koji pokušavaju pristupiti svojim računima.

A nekoliko minuta pretvorilo se u više od sat vremena...

Problemi su se pojavili na desktop verziji, aplikacija, barem zasad, i dalje funkcionira...

Poteškoće su počele oko devet ujutro po srednjoeuropskom vremenu.