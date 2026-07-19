Problemi su se pojavili na desktop verziji, aplikacija, barem zasad, i dalje funkcionira...
NE RADI VAM FB? NISTE JEDINI...
Pao je Facebook! 'Sat vremena mi pokazuje tu istu poruku...'
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Brojni korisnici Facebooka u nedjelju ujutro prijavljuju probleme s korištenjem ove društvene mreže...
- Račun je privremeno nedostupan. Korisnički račun trenutno je nedostupan zbog problema na stranici. Očekujemo da će se ubrzo riješiti. pokušajte ponovo za nekoliko minuta - poruka je koja se pojavljuje korisnicima koji pokušavaju pristupiti svojim računima.
A nekoliko minuta pretvorilo se u više od sat vremena...
Problemi su se pojavili na desktop verziji, aplikacija, barem zasad, i dalje funkcionira...
Poteškoće su počele oko devet ujutro po srednjoeuropskom vremenu.
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