Petrinja: Jedina smo knjižnica smještena u čak 11 kontejnera, ali imamo sve više članova

Petrinjska knjižnica potpuno je uništena u potresu, no to ih nije omelo. Programa za djecu i korisnike sve je više, no treba im pomoć za izradu Spomenara povodom 180. obljetnice knjižnice

Dugo radimo predstave i razne radionice za djecu, no pandemija, a potom i potres su nas na neko vrijeme zaustavili. Knjižnica je u potresu uništena i izmještena u kontejnere, a sad, kad su ukinute epidemiološke mjere, koristimo svaki trenutak da se ponovno družimo s djecom i da svi zajedno uživamo radeći ono što najviše volimo, radeći s djecom, kaže nam Katica Taradajčuk (60), djelatnica prve i zasad jedine hrvatske kontejnerske knjižnice, Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja. Pomogle im knjižnice u Puli i Požegi U dvorištu, ispod nadstrešnice naše privremene knjižnice na Trgu kulture sada izvode lutkarsku predstavu za djecu "Tri medvjeda i gitara" koju su pripremili za prve razrede osnovne škole i stariju skupinu djece Dječjeg vrtića "Petrinjčica". Priča govori o medvjedima, ljubavi, zajedništvu, slozi, te o tome kako možemo zajedno preživjeti sve nevolje ako ima ljubavi i brige jedni o drugima, kaže nam. Predstavu će pogledati petstotinjak učenika i vrtićanaca. Knjižnica ovih dana obilježava 180 godina postojanja, no planove o velikoj proslavi zaustavio je razorni potres u prosincu 2020. Ipak, kažu nam vedri djelatnici, ne daju se, život ide dalje i nema predaje. Podsjetimo, zgrada Pučkog učilišta Hrvatskog doma u kojoj se nalazila knjižnica u razornom potresu je potpuno uništena te je knjižnica smještena u 11 kontejnera. Nastavili za manje od 100 dana Nekoliko dana nakon potresa ravnatelj i djelatnici knjižnice su opremljeni zaštitnim kacigama ulazili u zgradu i spašavali knjige i opremu te ih smjestili u kontejnere. Unatoč otežanim uvjetima i problemima na koje su nailazili knjižničari su svojim trudom i inovativnim idejama iz dana u dan unaprijeđivali rad kako bi usluga korisnicima bila što kvalitetnija i raznovrsnija. Za manje od sto dana nastavila je s radom, no u sasvim drugačijim uvjetima, ali i novim pravilima zbog pandemije. Tako su u vrijeme epidemije kada se nije smjelo ulaziti u knjižnicu bez potvrda ugradili zvono i knjige razmjenjivali pred vratima. Uplatite za Spomenar knjižnice - Manje je ljudi u gradu, ali mi se ne damo i pokušavamo raditi kao što smo nekad. Članovi dolaze, u jednom kontejneru imamo igraonicu za djecu ‘Košnicu’, koja se održava svaki dan, a knjižničarke Dječjeg odjela organiziraju predstave za djecu. Nekad smo išli po školama, a sad želimo suprotno, da škole i vrtići dođu ovdje, da vide gdje je ta naša prva hrvatska kontejnerska knjižnica i kako radi - govori Ante Mrgan, ravnatelj knjižnice. - Veselili smo se većoj proslavi, ali potres je rekao svoje. Na jesen planiramo izdati Spomenar za 180. godina knjižnice, kakav smo izdali i prije deset godina, a u kojem ćemo se osvrnuti na zadnjih deset godina rada s naglaskom na najteže razdoblje potresa i potpotresa. Na našim internetskim stranicama ćemo objaviti naš žiro račun pa molim sve dobre ljude i donatore da nam doniraju sredstva kako bi ga mogli tiskati. Što se same knjižnice tiće ona je nakon potresa dalje nastavila raditi u kontinuitetu, samo u smanjenom obimu, manjem broju kvadrata, drugačijem prostoru - ističe ravnatelj Mrgan. Proslava je bila nešto skromnija, a ljudima koji su im omogućili kontejnere podijelili su zahvalnice. Sve aktivnosti knjižnice možete pratiti i na njihovoj Facebook stranici. Neobični satovi lektire - Mi smo od prvog dana nakon potresa nastavili s radom. Prostor nas je nakratko ograničio, no trudili smo se izgraditi ovaj Trg kulture i nadstrešnicu da možemo i dalje zvati djecu i odrasle na naša događanja - rekao je Matija Jurčević, informatičar knjižnice, koji snima video materijale i live javljanja s raznih događanja u knjižnici. - I do sada smo radili sve, od neobičnog sata lektitre do kazališnih predstava, raznih predstavljanja knjiga i slikovnica, no raduje nas da smo ponovno krenuli uživo jer rad preko medija i računala nikada nije isti kao bliski susret sa djecom i odraslima. Jer i odrasli ako se mogu spustiti na nivo djece puni su radosti, puni veselja, ne razmišljamo o brigama, nasmijemo se i zapjevamo svi zajedno i idemo dalje - govori Katica Taradajčuk. Ugradili grijače u kontejnere Između kontejnera su sagradili nadstrešnicu gdje se sada za lijepog vremena izvode predstave i ostali događaji. U hladne kontejnere koje su zimi grijalice teško zagrijavale u podove su ugradili ugradili električne grijače folije ispod laminata te na taj način smanjili utrošak električne energije, te omogućili djeci koja pohađaju njihovu igraonicu "Košnica" da se bezbrižno igraju na podu kontejnera.

Od recikliranog materijala nekadašnje knjižnice, polica, vrata, knauf ploča uredili su i opremili kontejner, društvenu prostoriju u kojoj djelatnici odmaraju, gablaju...

- Na razne načine nastojimo kroz radionice, igraonice i predstave privući djecu u knjižnicu. Tu smo zbog njih, jer ako neće biti djece u našem gradu, nema nam pomoći. Djeca su željna susreta, druženja, svega ovoga, a njihova sreća nakon predstave nama je najveća nagrada nakon svega što smo svi zajedno prošli - zaključuje Ana Bobota, djelatnica Dječjeg odjela i igraonice.