Peugeot 408 na testu: Pravi je magnet za poglede sa štedljivim i vrlo snažnim pogonom

Peugeot 408 je jedan od najzanimljivijih i najatraktivnijih automobila koji su na tržište stigli 2023. godine. Već ranije smo isprobali njegovu benzinsku verziju sa 130 KS, a sada je na red stigao i najprestižnija izvedba u ponudi, snažni plug-in hibrid sa 225 KS i najbogatijim GT paketom opreme.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

O ukusima se ne raspravlja, ali po našem mišljenju Peugeot 408 je jedan od najljepših automobila ove godine. Nevjerojatno s koliko je pažnje i dizajnerskog elana na osnovi modela 308 francuski proizvođač napravio ovaj automobil. Ovo je primjer za pravi crossover, mješavinu nekoliko stilova (coupe, SUV, hatchback, fastback) koja je u potpunosti uspjela. I koja privlači mnogo pogleda te izaziva onaj "wow efekt" gdje god da se pojavi.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

No osim dobrog i originalnog izgleda 408 može još mnogo toga ponuditi. Ovo je u osnovi prvo prostran i praktičan automobil koji u svojoj atraktivnoj sportskoj karoseriji skriva obilje prostora za putnike i vrlo velik prtljažnik. Straga ima mjesta na razini većeg 508, čak je i prostor za glavu vrlo dobra, što ne bi rekli na prvu zbog kosog stražnjeg dijela. U prtljažnik, unatoč bateriji plug-in sustava koja je ukrala malo mjesta još uvije stane raskošna 471 litra. Iskreno, 408 izgleda kao šminker s malo praktičnih vrijednosti, ali kada uđete u njega jako se iznenadite se koliko je prostran.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Jedni minus koji je posljedica razigranog dizajna je slaba preglednost. Kroz jako nakošeno stražnje staklo se vidi malo toga, a i preglednost prema boku je ograničena zbog malih staklenih površina. No, tako je i s mnogim drugim modernim automobilima koje bi bilo vrlo teško parkirati bez silnih senzora i kamera koje danas gotovo svi novi auti imaju. I dizajneri su toga svjesni pa se mogu poigrati s oblicima i rješenjima koja su nekada bili tabu baš zbog loše preglednosti.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Unutarnji dizajn dobro nam je poznat iz drugih novih modela Peugeota. Mnogo toga je preuzeto iz 308 kao i i-Cockpit (mali volan, instrumenti iznad njega) koji izgleda izuzetno moderno. Nekima se možda neće činiti praktičnim zbog malo težeg pronalaženja idealne pozicije sjedenja, no to nije previše komplicirano. Da stvar ne funkcionira Peugeot bi već odavno odustao od ovog rješenja. Mnogima ono vjerojatno smeta samo zato što je drugačije, a ne zbog praktičnosti, koja je vrlo dobra, kada se naviknete. Štoviše zbog visoko postavljenih instrumenata ne skrećete toliko pogled s ceste kada ih gledate što je važan sigurnosni faktor.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Posebno atraktivno izgledaju instrumenti ispred vozača. Digitalni su, imaju 3D efekt, obilje funkcija i moguće ih je prilagođavati. I centralni dio s još dva zaslona vrlo je atraktivno, moderno i praktično rješenje. Pored klasičnog dodirno zaslona tu je i jedan ispod njega koji služi za postavljanje virtualnih prilagodljivih tipki koje će vam olakšati rukovanje nekim funkcijama ovog auta. Infotainment je relativno brz, jednostavan za korištenje i ima vrhunsku rezoluciju. Sve potrebne funkcije su na njemu, bez previše pretjerivanja kojem su u posljednje vrijeme skloni neki proizvođači auta.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Pogon testnog automobila je sam vrh ponude 408. Riječ je o dobro poznatom plug-in hibridnom sustavu koji se ugrađuje i u druge Peugeota kao i u Citroëne i Opele. Sastoji se od potentnog 1,6-litrenog četverocilindričnog benzinca koji ima 180 KS i dodatnog električnog motora od 110 KS što rezultira ukupnom maksimalnom snagom od 225 KS. To je poprilična snaga za ovaj automobil, što potvrđuju i sirove brojke: 7,8 sekundi do 100 km/h i 232 km/h maksimalne brzine. Pogon savršeno pristaje 408-ici, mnogo bolje od osnovnog benzinca sa 130 KS kojeg smo ranije vozili. S njim ovaj automobil, "ide" onako kako i izgleda.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Jedino što nam je malo zasmetalo bio je automatski mjenjač s osam brzina koji je vrlo komforan i uglađen u prosječnoj vožnji, no kada počnete jako stiskati gas zasmetat će vam njegovo povremeno kašnjenje. To se donekle rješava prebacivanje u sportski način rada, no još uvijek ima prostora za poboljšanje. Unatoč tome, testirani 408 je vrlo brz automobil spreman na munjevita preticanja i međuubrzanja kada je to potrebno.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

U umjerenoj komfornoj vožnji pogon je vrlo uglađen i tih zahvaljujući električnom motoru koji jako dobro pomaže benzincu i često, ovisno o stanju napunjenosti baterije sam preuzima pogon što rezultira mirnom i tihom vožnjom. S potpuno punom baterijom moguće je prevaliti oko do oko 60 kilometara u gradu ili do oko 45 km u kombiniranoj vožnji. Kada se baterija istroši automobil funkcionira kao klasični hibrid te je i dalje vrlo štedljiv. S praznom baterijom ostvarili smo kombinirani prosjek od 6,3 l/100 km, a u gradu ga je moguće i dodatno spustiti. No ako svakodnevno punite bateriju, prosjek potrošnje će se jako smanjiti, ovisno o tome koliko kilometara radite koji dan. Uz manju kilometražu može biti i blizu nuli, ovisno koliko stišćete gas i ima li potrebe za povremenom dodatnom snagom iz benzinca.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ono po čemu nam se 408 najviše svidio je komfor. Veliki faktor za to su vrhunska ergonomska AGR sjedala, pomaže i tišina električnog pogona, no najviše udobnosti u vožnji dobivate od odličnog ovjesa koji vrhunski filtrira neravnine i na lošijim cestama. Zbog toga je 408 vrlo ugodan u svakodnevnoj gradskoj vožnji i idealan za duža putovanja. Što se tiče življe vožnje zavojima automobil je vrlo dobra, iako ne i idealan, dok na autocesti ulijeva ogromno povjerenje.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Zaključak

Testirani 408 je ukupno gledano odličan automobil, no cijena od 55 tisuća eura je poprilična. Da, 408 je prostran, snažan i vrlo štedljiv automobil koji izgleda izuzetno prestižno, no nemojmo zaboraviti da još uvijek nominalno pripada u kompaktnu klasu. Nedostaci su minimalni, preglednost nije neki problem uz kamere i senzore, a mjenjač je vrlo dobar pri prosječnom stilu vožnje, slabosti pokazuje samo pri agresivnijem. Njegove najbolje strane su udobnost, vrlo dobar pogon koji može biti vrlo štedljiv i vrhunska unutrašnjost s kvalitetnim materijalima te dobrom završnom obradom. Naravno, ne smijemo zaboraviti ni odličan izgled po kojem se s 408 mogu mjeriti samo rijetki auti.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Plus:

Vrlo dobre performanse

Udoban ovjes

Prostranost

Minus:

Slaba preglednost

Mjenjač koji je malo prespor za sportsku vožnju

Visoka cijena

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 1681 kg

dimenzije: 469 x 185 x 148 cm

obujam motora: 1598 ccm

snaga benzinskog motora: 133 kW/180 KS

ukupna snaga sustava: 165 kW/225 KS

električni doseg: 64 km

0-100 km/h: 7,8 s

najveća brzina: 232 km/h

potrošnja: 1,2 l/100 km

cijena: 55.498 € (testni model), 50.035 € (bez dodatne opreme), 44.489 € (osnovni 408 plug-in hibrid 180 KS), 33.943 € (osnovni benzinac, 130 KS)

Važnija oprema testirani Peugeot 408 Plug-in Hybrid 225 GT

Alunaplatci 19”, dvozonska automatska klima, adaptivni tempomat, ambijentalna rasvjeta, grijana AGR sjedala presvučena kožom, grijani upravljač, dodirni zaslon 10”, navigacija, 3D digitalni instrumenti 12", prednji i stražnji parkirni senzori, sustav kamera s prikazom od 360 stupnjeva, bežični punjač mobitela, AC punjač snage 7,4 kW, električno pokretana vrata prtljažnika ...