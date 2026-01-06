Obavijesti

OTKRIĆE

Hubble otkrio nevjerojatan kaos unutar 'Drakulinog sendviča'

Sustav IRAS 23077+6707, smješten otprilike tisuću svjetlosnih godina od Zemlje u zviježđu Cefej, uistinu je monumentalan. Njegov promjer proteže se na gotovo 644 milijarde kilometara

Dok se mlada zvijezda razvija, oko nje se formira i protoplanetarni disk prašine i plina, spreman za rađanje novih planeta. Znanstvenici su upravo otkrili nove, zapanjujuće detalje o sustavu IRAS 23077+6707, najvećem takvom disku koji je ikada promatran teleskopom. Nove snimke svemirskog teleskopa Hubble otkrivaju da je ovo golemo "rodilište planeta" neočekivano kaotično i turbulentno, što mijenja dosadašnje predodžbe o nastanku planetarnih sustava, piše Science Alert.

Divovsko nebesko tijelo s neobičnim nadimkom

Sustav IRAS 23077+6707, smješten otprilike tisuću svjetlosnih godina od Zemlje u zviježđu Cefej, uistinu je monumentalan. Njegov promjer proteže se na gotovo 644 milijarde kilometara, što je čak 40 puta veće od promjera našeg Sunčevog sustava, sve do vanjskog ruba Kuiperovog pojasa.

Zbog svoje veličine i izgleda, sustav je dobio i simpatičan nadimak - "Drakulin Chivito". Ime je razigrana posveta nasljeđu dvoje istraživača koji su ga otkrili: jedan je iz Transilvanije, a drugi iz Urugvaja, gdje je nacionalno jelo sendvič zvan "chivito".

Gledan s našeg položaja, disk je nagnut gotovo postrance, pa nalikuje na hamburger. Tamna središnja traka prašine predstavlja "meso", dok užareni slojevi plina i prašine iznad i ispod nje izgledaju kao "pecivo". Upravo taj položaj omogućio je teleskopu Hubble da zaviri u njegovu strukturu s dosad neviđenom razinom detalja u vidljivom spektru svjetlosti.

Zagonetna asimetrija i neočekivani kaos

Ono što je najviše iznenadilo astronome nisu samo dimenzije diska, već i njegova kaotična priroda. Snimke otkrivaju pramenove materijala koji se protežu puno dalje iznad i ispod središnje ravnine diska nego što je to viđeno u bilo kojem sličnom sustavu. Još je neobičnija njegova izražena asimetrija.

Produženi, vlaknasti filamenti vidljivi su samo na jednoj strani diska, dok druga strana ima puno oštriji i čišći rub.

Ova čudna, nakrivljena struktura sugerira da su na djelu dinamični procesi koji oblikuju disk, poput nedavnog upada plina i prašine iz okolnog prostora ili interakcija s međuzvjezdanim vjetrovima.

​- Razina detalja koju vidimo rijetka je u snimanju protoplanetarnih diskova, a ove nove Hubbleove slike pokazuju da rodilišta planeta mogu biti mnogo aktivnija i kaotičnija nego što smo očekivali - rekla je voditeljica istraživanja Kristina Monsch iz Centra za astrofiziku | Harvard & Smithsonian (CfA).

Njezin kolega i suradnik na istraživanju, Joshua Bennett Lovell, također je bio zapanjen otkrićem.

​- Bili smo šokirani kad smo vidjeli koliko je ovaj disk asimetričan. Hubble nam je omogućio pogled iz prvog reda na kaotične procese koji oblikuju diskove dok stvaraju nove planete. To su procesi koje još ne razumijemo u potpunosti, ali ih sada možemo proučavati na potpuno nov način - dodao je Lovell.

Svi planetarni sustavi nastaju iz diskova plina i prašine koji kruže oko mladih zvijezda. S vremenom se materijal skuplja i formira planete. IRAS 23077+6707 mogao bi predstavljati uvećanu verziju našeg ranog Sunčevog sustava.

Procjenjuje se da masa njegovog diska iznosi između deset i trideset puta više od mase Jupitera, što je i više nego dovoljno materijala za formiranje više plinovitih divova.

​- U teoriji, IRAS 23077+6707 mogao bi ugostiti ogroman planetarni sustav - napomenula je Monsch.

​- Iako se formiranje planeta u tako masivnim okruženjima može razlikovati, temeljni procesi vjerojatno su slični. Trenutno imamo više pitanja nego odgovora, ali ove nove slike polazna su točka za razumijevanje kako planeti nastaju tijekom vremena i u različitim uvjetima - dodala je voditeljica istraživanja o ovom otkriću.


 

