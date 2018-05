Planirate na putovanje? Ovako pripremite sve za svoj mobitel

Planirate li putovanje, u posljednje vrijeme to za mnoge znači i pripremu još jednog ruksaka samo za gadgete koje ćemo nositi. Ako se radi o duljem putovanju, tu se mogu naći fotoaparat, Bluetooth zvučnik, laptop, selfie stick, punjači, baterije, kabeli i druga oprema.

Ali nisu gadgeti jedini problem. Putujemo li izvan Europske unije, moramo razmišljati i o roamingu, pripremi karata, aplikacijama, vidjeti gdje ćemo koristiti Wi-Fi... cijeli niz sitnica koje lako mogu zadati glavobolje.

Mnogima je telefon postao glavni (često i jedini) gadget kojeg koristimo, a i na putovanju ovisimo o njemu jer je on postao i naša karta i turistički vodič koji nam otkriva što vrijedi vidjeti na odredištu. Zbog toga se valja osigurati pravilnom dodatnom opremom kako bi svako putovanje prošlo sa što manje briga.

Dodatna baterija

Foto: Anker

Na putovanjima (poslovnim ili turističkim) često smo cijeli dan izvan hotelske sobe i dok razgledavamo znamenitosti ili smo u prirodi, utičnica nije na svakom koraku, a baterija mobitela brže se troši. Baterije koje su velike poput samih telefona mogu imati kapacitet dva do tri puta veći od telefona i stat će i u malu torbicu.

Naoružajte se kabelima

Foto: Pexels

Nosite li bateriju, uvijek imajte i kabel sa sobom, a jedan možete ostaviti u hotelskoj sobi - za svaki slučaj. Bit će vam potreban i još jedan za punjenje baterije, osobito jer one često imaju MicroUSB ulaz, dok sve veći broj mobitela ima USB-C konektor. Razmišljajte i o odgovarajućim kabelima za druge gadgete koje nosite sa sobom, poput malih akcijskih kamera.

Univerzalni adapter - s više USB ulaza

Foto: Amazon

Kako ne bi morali nositi baš sve adaptere za gadgete, razmislite o zidnom adapteru s više USB ulaza kako bi odjednom mogli puniti sve gadgete. Putujete li u Veliku Britaniju, SAD ili neke druge zemlje, moguće je da vaš 220V adapter neće biti kompatibilan s njihovim utičnicama, pa bi trebali i univerzalni adapter koji kombinira USB ulaze i različite standarde.

Ne zaboravite iglicu

Foto: Wikimedia

Kako bi bili dostupni i uvijek online u nekim zemljama možete kupiti i SIM domaćih operatora, a onda ćete ga morati i zamijeniti. Ako ste zaboravili iglicu kojom otvarate utor za SIM kartice, može vam poslužiti ziherica ili spajalica.

Ne zaboravite na aplikacije

Roaming naknade izvan Europske unije i dalje mogu zagorčati život samo zbog jednog maila. U brojnim zemljama možemo na aerodromima kupiti SIM lokalnih operatora ili prijenosni hotspot uređaj, no neki omogućuju da to naručite unaprijed i aktivira se prvog dana vašeg boravka. Čak i bez toga, karte preko Googlea možete koristiti u offline režimu, samo ih morate skinuti unaprijed i to za područje na kojem ćete boraviti. Google Prevoditelj pomoći će vam u situacijama kad ste u državi u kojoj ne znate jezik ili pismo. Na tim putovanjima puno vremena provest ćete u čekanjima i u transportu, pa bi mogli unaprijed na telefon skinuti igre, filmove ili glazbu kojima ćete skratiti vrijeme.

Tema: To mi treba