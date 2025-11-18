'Plejka to go': Isprobali smo PlayStation Portal s novim softverom. Kao nova konzola

PlayStation Portal napokon je postao puno više od daljinskog kontrolera za PS5 konzolu. S najnovijim ažuriranjem softvera ovo je sada “plejka za na put”. Trebale su proći dvije godine i nekoliko ključnih ažuriranja da bi ovaj ‘kontroler s ekranom’ postao uređaj koji se može ozbiljno uspoređivati s prijenosnim konzolama, barem za one koji žive u svijetu dobrog interneta i PlayStation Plus pretplate.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kada je PlayStation Portal stigao krajem 2023., dočekan je sa skepticizmom. Izgledao je kao tablet između dviju polovica DualSense kontrolera, bez Bluetootha, nije mogao pokretati igre lokalno, oslanjao se isključivo na Remote Play i ovisio o stabilnosti kućne mreže. No, prošlo je vrijeme, Sony je nastavio raditi na softverskoj strani uređaja i danas situacija izgleda bitno drugačije po pitanju smisla samog Portala. Prvo su uveli mogućnost mogućnost cloud streaminga za podržane PlayStation Plus naslove, a najnovijim ažuriranjem otišli su korak dalje i omogućili da se streamaju i vaše digitalno kupljene PS5 igre koje podržavaju cloud, i to bez potrebe da konzola uopće postoji u vašem dnevnom boravku. Dovoljno je imati “samo” PlayStation Plus Premium pretplatu i stabilnu internetsku vezu (barem 5 Mbps) i vaš Portal postaje samostalan prozor u PlayStation ekosustav. Kažem ‘samo’, jer Premium pretplata ipak predstavlja značajni trošak.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

To bitno mijenja karakter uređaja koji sada ima potencijal i da puno više sati radi u vašoj kući. Portal više nije produžni do PS5 konzole, nego u praksi funkcionira kao prijenosni cloud uređaj. Igre se sa Sonyjevih servera pokreću u pravilu za pola minute i odmah možete nastaviti tamo gdje ste stali. Nema ni uočljivog kašnjenja u kontrolama, čak i kod akcijskih naslova poput Fortnitea ili Cyberpunka. OK, ov nije idealan način za uživanje u blockbusterima koji traže veliki ekran i snažan zvuk, kao što je Ghost of Yotei, kroz koji vas vodi vjetar, ali je vrlo uvjerljiva zamjena kad se jednostavno želite malo igrati ili je vaš veliki ekran zauzet. Kako se ovdje nalaze po dvije polovice DualSense kontrolera, vrlo jednostavno ćete se snaći i uroniti u svijet igara poput Marvelova Spider-Mana 2. Neke igre draže mi je igrati na velikom ekranu televizora, a Portal mi je tijekom korištenja često bio odabir za kraće epizode i to neke arkadnije naslove.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

I dalje je tu Remote Play kao osnovni način igranja preko kojeg možete igrati naslove na konzoli, ali on ovisi o kvaliteti veze s vašom konzolom jer se uređaji direktno povezuju. No, uz streaming igara iz vaše kolekcije i streaming igara sa PlayStationa Plus, penjete se na gotovo 3000 igara koje možete pokrenuti, a da ne uključujete konzolu.

Foto: Playstation

Najnovije ažuriranje Portala donijelo je i promjene u sučelju. Tako su na vrhu ekrana i dalje ikone za Remote Play (spajanje na konzolu) te cloud streaming u kojem imate opcije između streaminga igara iz vaše kolekcije te naslova sa PlayStationa Plus. Sony sitnim slovima ističe da će se podržani naslovi mijenjati s vremena na vrijeme, a ono što je još ključno je da je povezani PS račun na Portalu od odraslog korisnika, a ne dječji profil.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

S hardverske strane Portal je ostao ono što je bio od prvog dana. Ima 8-inčni LCD zaslon osjetljiv na dodir s rezolucijom 1080p i osvježenjem od 60 Hz, uokviren punokrvnim DualSense kontrolama. Ergonomija je jedan od jačih aduta uređaja. U ruci se osjeća poznato, teži nešto više od pola kilograma, a gumbi i okidači rade gotovo identično kao na standardnom kontroleru. Prisutan je i kompletan skup DualSense funkcija, uključujući adaptivne trigere i haptiku. Touchscreen služi kao zamjena za touchpad i odgovara brzo, a kad ga koristite u igrama prikazuju vam se dvije ‘touchpad’ zone i sve je prilično intuitivno. Izrada djeluje čvrsto, a i dizajnerski detalji i stil preneseni su uspješno s veće konzole. Bitno je istaknuti da je Portal prilično ugodan za korištenje u krevetu ili na trosjedu.

Kako nema Bluetootha, bežično će raditi Sonyjevi PlayStation Link uređaji, odnosno Pulse Elite i Pulse Explore slušalice, dok ostali moraju koristiti 3,5-milimetarski priključak ili zaseban USB-C adapter. To je ozbiljno ograničenje, osobito kad ste u pokretu jer ili traži dodatni trošak ili morate imati žičane slušalice. Koristi nešto stariji Wi-Fi 5, a kako ne pokreće igre lokalno, bez internetske veze nema smisla. Možda će to biti detalji koje će Sony poboljšati u Portalu 2, jednom ako stigne, iako iz kompanije najavljuju da će i Portal nastaviti primati ažuriranja. Iako je 8-inčni LCD ekran jako dobar i igre u 1080p djeluju detaljno, OLED verzija na nekom budućem Portalu bi donijela bolje boje, a možda još višu rezoluciju.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Razlog za ažuriranja, ali i za novu verziju Portala postoji, posebno na valu sve veće popularnosti handheld prijenosnika poput Steam Decka, Asus ROG Ally ili Nintendo Switcha, koji nude lokalno pokretanje igara, ali i pristup raznim gaming servisima, osobito kad se priča o PC prijenosnim konzolama. Uz to, cijena mu je oko 200 eura i ovo je privlačna opcija dodatnog gaming uređaja za neko kućanstvo koje već koristi i plaća PlayStation Plus Premium.

Baterija je još jedno područje gdje se Portal pokazuje specifičnim u odnosu na prijenosne uređaje. Vrijeme igranja kreće se između četiri i šest sati, a značajno ovisno o svjetlini ekrana i intenzitetu haptike, a donekle i o korištenju integriranih zvučnika ili žičanih slušalica. Budući da uređaj ne renderira igre lokalno nego samo dekodira stream, potrošnja je predvidljivija nego kod Steam Decka ili Switcha, koji u zahtjevnijim naslovima mogu značajno brže ‘pojesti’ bateriju. Punjenje baterije od 4370 mAh traje oko dva sata.

Iako i dalje ovisi o internetu, Portal više nije dodatak koji je teško preporučiti, Za one koji su u PlayStation ekosustavu i žele se bezbolno i jednostavno igrati bilo gdje u kući, ali i u pokretu, ovo je sada postao PlayStation koji stvarno možete ponijeti sa sobom.