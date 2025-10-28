TJEDAN HRVATSKIH VIDEOIGARA Počeo novi 'hrvatski tjedan na Steamu': Pogledajte koje sve domaće naslove možete kupiti

Steam je, u suradnji sa Croatian Game Developer Allianceom, otvorio poseban “Games from Croatia 2025” hub na kojem su domaći studiji istaknuti na jednome mjestu. Akcija obuhvaća klasike i novitete - od Talosa i Serious Sama do SCUM-a i Escape Simulatora - uz dodatne dnevne i vikend popuste, a traje od 27.10 do 3.11. Istaknuta je i službena stranica događaja s pregledom svih naslova i partnera iz domaće industrije. U nastavku je popis nekih od najvećih domaćih naslova koje možete nabaviti na Steamu, često i na popustu.