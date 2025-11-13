Pogledajte koliko su Kinezi prodali auta u Hrvatskoj prošli mjesec! Iza su Renault, Audi...

Škoda, Volkswagen i Opel drže gotovo 35% udjela novih automobila u prvih 10 mjeseci prodaje, objavila je Promocija plus. Škoda je u 2025. na prvom mjestu po prodaji novih automobila sa 8259 komada što je 13,65 posto tržišta. Drugi je Volkswagen sa 7404 primjerka, a treći Opel koji je u prvih 10 mjeseci prodao 5482 komada.

Zanimljiv je učinak kineskih automobila, koji prije koju godinu nisu ni postojali u statistici kod nas, a sad grabe prema vrhu. Kad se zbroje svi novi registirani automobili u 2025. (BYD, Forthing, MG i Geely) dođe se do brojke od 2098 i činjenice da su Kinezi u prvih 10 mjeseci prodali više od Forda, Peugeota, Citroena, Mercedesa, Mazde...

Podaci za listopad

U listopadu je kod Kineza najbolje prošla marka MG koja je prodala 124 automobila. Odmah iza nje je Geely koji je vlasnik Volva i koji je prodao 75 automobila.

BYD je tek nedavno došao u Hrvatsku i ima 64 prodana vozila u listopadu, dok se na četvrto mjesto smjestio Forthing sa 36 prodanih primjeraka.

Kad se zbroje svi prodani kineski auti u listopadu dolazimo do brojke od 299 čime bi došli na četvrto mjesto, iza Volkswagena, Škode i Opela, a ispred Suzukija (259), Renaulta (251), Hyundaija (250), Dacije (218), Audija (206)...

Kinezi u listopadu

1. MG - 124

2. Geely - 75

3. Byd - 64

4. Forthing 36

Top 5 u listopadu

1. Volkswagen 826

2. Škoda 800

3. Opel 405

4. Toyota 336

5. Kinezi 299

Cijela tablica prodanih auta za listopad



