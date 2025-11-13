Obavijesti

GRABE PREMA VRHU

Pogledajte koliko su Kinezi prodali auta u Hrvatskoj prošli mjesec! Iza su Renault, Audi...

Zagreb: Svečano predstavljanje automobila BYD | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Kad se zbroje svi prodani kineski auti u listopadu dolazimo do brojke od 299 čime bi došli na četvrto mjesto, iza Volkswagena, Škode i Opela

Škoda, Volkswagen i Opel drže gotovo 35% udjela novih automobila u prvih 10 mjeseci prodaje, objavila je Promocija plus. Škoda je u 2025. na prvom mjestu po prodaji novih automobila sa 8259 komada što je 13,65 posto tržišta. Drugi je Volkswagen sa 7404 primjerka, a treći Opel koji je u prvih 10 mjeseci prodao 5482 komada.

Series production of theNEW Superb 2015, Kvasiny, Czech Republic
23
Foto: Canva

Zanimljiv je učinak kineskih automobila, koji prije koju godinu nisu ni postojali u statistici kod nas, a sad grabe prema vrhu. Kad se zbroje svi novi registirani automobili u 2025. (BYD, Forthing, MG i Geely) dođe se do brojke od 2098 i činjenice da su Kinezi u prvih 10 mjeseci prodali više od Forda, Peugeota, Citroena, Mercedesa, Mazde...

Podaci za listopad

U listopadu je kod Kineza najbolje prošla marka MG koja je prodala 124 automobila. Odmah iza nje je Geely koji je vlasnik Volva i koji je prodao 75 automobila.

BYD je tek nedavno došao u Hrvatsku i ima 64 prodana vozila u listopadu, dok se na četvrto mjesto smjestio Forthing sa 36 prodanih primjeraka. 

Kad se zbroje svi prodani kineski auti u listopadu dolazimo do brojke od 299 čime bi došli na četvrto mjesto, iza Volkswagena, Škode i Opela, a ispred Suzukija (259), Renaulta (251), Hyundaija (250), Dacije (218), Audija (206)...

Kinezi u listopadu

1. MG - 124
2. Geely - 75
3. Byd - 64
4. Forthing 36

Top 5 u listopadu

1. Volkswagen 826
2. Škoda 800
3. Opel 405
4. Toyota 336
5. Kinezi 299

Cijela tablica prodanih auta za listopad


 

