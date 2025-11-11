Pojavio se 'demonski crv': Ako ga zgnječite, pojave se 4 nova!

"Nemojte ga ubiti, nemojte ga zgnječiti, nemojte ga sjeći", dramatično je upozorenje koje je Sid Miller, teksaški povjerenik za poljoprivredu, uputio stanovnicima putem televizije NBC. Razlog? Sjevernim Teksasom širi se toksični plošnjak poznat kao crv s glavom čekića, stvorenje čija bizarna biologija prkosi uobičajenim metodama uništavanja štetočina.

Nakon tjedana obilnih kiša, koje stručnjaci povezuju s klimatskim promjenama, vlažno i toplo tlo postalo je idealno stanište za bujanje ove invazivne vrste. Stanovnici diljem područja Dallasa i Fort Wortha prijavljuju susrete s ovim neobičnim stvorenjem u svojim dvorištima, vrtovima i na prilazima, a prizori koje opisuju zvuče kao scene iz horor filma, piše Science Alert.

"Demonski crvi" izlaze iz zemlje

Adam Ingle, stanovnik Kellera, doživio je šok kada je na svojoj terasi ugledao crva dugog preko 30 centimetara, najvećeg kojeg je ikad vidio. "A onda sam primijetio da mu glava ima oblik čekića", rekao je Ingle.

"Bilo je zastrašujuće, kao da su doista stigla posljednja vremena, čak su i crvi demonski."

Crv s glavom čekića (*Bipalium kewense*) lako je prepoznatljiv. Njegovo smeđe-crno prugasto, spljošteno tijelo može doseći duljinu i do 40 centimetara, no najupečatljivija je njegova glava u obliku polumjeseca ili čekića. Iako je ova vrsta, podrijetlom iz jugoistočne Azije, prisutna u SAD-u još od kasnih 1800-ih, nedavne vremenske prilike dovele su do eksplozije njihove populacije.

Najveći problem s ovim crvom leži u njegovoj nevjerojatnoj sposobnosti regeneracije. Upravo zbog toga klasične metode uništavanja ne samo da su neučinkovite, već su i kontraproduktivne.

"Ono što ljudi moraju znati jest da ga ne smiju ubiti, zgnječiti ili rezati, jer od njega nastanu tri ili četiri nova crva. To je bespolno razmnožavanje", objasnio je povjerenik Miller.

"Presijecite ga napola i dobit ćete dva crva."

Odsijecanje glave samo će potaknuti stvaranje novog tijela, a svaki komadić tijela sposoban je regenerirati se u potpunu, novu jedinku. Ova biološka osobitost čini ih izuzetno otpornima i teškima za iskorijeniti.

Tihi ubojica ekosustava i prijetnja za ljude

Osim što ih je teško ubiti, crvi s glavom čekića predstavljaju dvostruku prijetnju.

Kao invazivna vrsta, u SAD-u nemaju prirodnih neprijatelja. Hrane se puževima i, što je još važnije, gujavicama. Gujavice su ključne za zdravlje tla jer ga prozračuju i stvaraju humus.

Nekontrolirano širenje crva s glavom čekića moglo bi dovesti do drastičnog smanjenja populacije gujavica, što bi imalo dugoročne negativne posljedice na poljoprivredu i lokalne ekosustave.

Ovi crvi u svojoj sluzi proizvode neurotoksin zvan tetrodotoksin, isti otrov koji se nalazi u smrtonosnoj ribi napuhači. Iako crvi ne grizu niti bodu, svrha toksina je paralizirati njihov plijen. Kod ljudi, kontakt s golom kožom može izazvati iritaciju i osip.

Posebno su opasni za kućne ljubimce ako ih pojedu. Zbog toga stručnjaci naglašavaju da se crvima nikako ne smije rukovati bez zaštitnih rukavica.

Kako se sigurno riješiti napasnika?

Vlasti su izdale precizne upute za sigurno uklanjanje ovih crva:

1. **Ne dirajte ih golim rukama.** Obavezno koristite rukavice ili neki alat, poput lopatice.

2. **Zamrznite ih.** Stavite crva u vrećicu koja se može hermetički zatvoriti i ostavite ga u zamrzivaču najmanje 48 sati. Nakon toga ga možete baciti u smeće.

3. **Koristite sol ili ocat.** Alternativno, crva možete staviti u posudu i potopiti ga u mješavinu soli i octa, što će ga učinkovito ubiti.

4. **Prijavite nalaz.** Vlasti mole građane da svako viđenje crva prijave [Teksaškom institutu za invazivne vrste](https://www.tsusinvasives.org/) kako bi se pratilo njihovo širenje.

Kako se ljeto nastavlja, a vlažni uvjeti potraju, očekuje se da će se viđenja ovih crva nastaviti. Za stanovnike poput Adama Inglea, koji ima psa, malu djecu i vrt, ova invazija predstavlja osobnu prijetnju.

"Ova stvar mrzi sve to", zaključio je zabrinuto.

Stanovnici Teksasa pozvani su na oprez, svjesni da se suočavaju s neprijateljem koji postaje jači svakim pokušajem da ga se uništi na krivi način.

