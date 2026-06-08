FOTO Svemirski fenomen: Evo kada će se iznad Hrvatske 'susresti' Venera i Jupiter...

Početkom lipnja 2026. godine, noćno nebo priredit će nam istinski spektakl. Dva najsjajnija planeta, Venera i Jupiter, približit će se jedan drugome u rijetkoj i prekrasnoj konjunkciji koja će biti vidljiva golim okom diljem Hrvatske. Vrhunac ovog nebeskog događaja očekuje se 9. lipnja, kada će se dva svjetlosna diva naći toliko blizu da će izgledati kao da se gotovo dodiruju, pružajući prizor koji se ne propušta.

Kako i kada promatrati nebeski spektakl

Najbolji trenutak za promatranje bit će 45 minuta do sat vremena nakon zalaska sunca. U Zagrebu, primjerice, sunce 9. lipnja zalazi oko 20:44, što znači da je idealno vrijeme za promatranje između 21:30 i 22:30. Potražite lokaciju s čistim pogledom prema zapadu i sjeverozapadu. Neće vam trebati posebna oprema. Venera, blistava bijela točka, bit će sjajnija od Jupitera. Na dan najbližeg susreta, 9. lipnja, bit će razdvojeni za samo 1,6 stupnjeva, što je širina malog prsta na ispruženoj ruci. Običan dvogled može otkriti suptilne razlike u boji i možda Jupiterove najveće mjesece kao sićušne točkice.

Više od običnog susreta

Iako je 9. lipanj vrhunac, cijeli tjedan oko tog datuma pružit će impresivan pogled. Događaj nije prolazan, pa oblaci jedne večeri nisu problem. Uz njih, na nebu će biti i drugi gosti. Niže prema horizontu skrivat će se Merkur, iako će ga biti teže uočiti. U pozadini će se nalaziti zvijezde Kastor i Poluks iz zviježđa Blizanaca, no njihov će sjaj biti znatno slabiji. Prava poslastica uslijedit će nekoliko dana kasnije. Naime, 16. i 17. lipnja, planetarnoj paradi pridružit će se tanki srp mladog Mjeseca, stvarajući iznimno fotogeničan prizor.

Kozmička iluzija i astronomska pozadina

Koliko god prizor bio spektakularan, bliski susret Venere i Jupitera samo je optička iluzija. U stvarnosti, ova dva planeta ostat će na svojim golemim udaljenostima. U vrijeme konjunkcije, Venera će od Zemlje biti udaljena oko 187 milijuna kilometara, dok će Jupiter biti gotovo pet puta dalje, na otprilike 900 milijuna kilometara. Njihova prividna blizina rezultat je poravnanja njihovih orbita iz naše točke gledišta. Fenomen se događa zbog različitih brzina kojima se planeti kreću oko Sunca. Veneri treba 225 dana, dok masivnom Jupiteru za isti put treba gotovo 12 godina. Trenutno, brža Venera na svom putu "sustigla" je Jupitera na nebeskoj pozornici. Njihov sjaj također ima zanimljivu pozadinu. Iako je Jupiter neusporedivo veći, Venera nam se čini sjajnijom (magnituda -4,0) u usporedbi s Jupiterovih (-1,8). Razlog je njezina manja udaljenost i gusti sloj oblaka koji reflektira oko 70 posto sunčeve svjetlosti, čineći je najsjajnijim planetom na našem nebu.

Prilika za fotografe i rijetki nebeski plesovi

Konjunkcija pruža izvanrednu priliku za astrofotografe, kako amatere tako i profesionalce. Zbog niskog položaja planeta, fotografije će biti još dojmljivije ako u kadar uključite i zanimljiv prednji plan, poput prepoznatljive siluete grada, drveta ili planinskog vrha. To će slici dati osjećaj mjerila i konteksta. Napredniji fotografi mogu pokušati snimiti planete tijekom nekoliko uzastopnih večeri s iste lokacije kako bi stvorili kompozitnu sliku koja prikazuje njihovo prividno kretanje. Iako su konjunkcije Venere i Jupitera relativno rijetke, nisu jedinstvene. Posljednja se dogodila u kolovozu 2025. godine, no bila je vidljiva u zoru, što ju je činilo manje dostupnom široj javnosti. Upravo zato je događaj u lipnju 2026. godine poseban - odvija se u popularnom večernjem terminu. Nakon ovoga, sljedeća prilika za vidjeti ih ovako blizu bit će tek u studenom 2028. godine, ponovno u ranim jutarnjim satima.

*uz pomoć AI-ja