Pola sljedećeg Call of Dutyja igrat ćete u ulozi - terorista

Gotovo deset godina nakon što je Call of Duty: Modern Warfare 2 potresao svijet šokantnom "No Russian" misijom koja je od igrača tražila da sudjeluju u fiktivnom terorističkom napadu na moskovsku zračnu luku, Activision reboota najpopularniji podserijal svoje dugovječne franšize, i to s još više kontroverznih odluka.

Pogledajte prvi trailer za Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Prvi trailer igre tako nagovještava realistične ratne scenarije koje igrači već godinama traže, a koji pak za sobom povlače brojne političke teme. Studio Infinity Ward tako već sada najavljuje itekako osjetno moralno sivilo te poručuje kako ne misli servirati igru koja sukobljava čiste pozitivce s podjednako jednodimenzionalnim negativcima.

Single player kampanja igre posljedično je podijeljena na dvije priče, a nakon što vas očekivano stavi u ulogu Tier 1 operatera, prebacit će vas na stranu bliskoistočnih pobunjenika. Radi se o odluci koja već sada otvara brojne debate, pogotovo zato što je izgledno kako će Call of Duty: Modern Warfare (2019) ponuditi jedan izrazito kritičan osvrt na američku vanjsku politiku.

Pa ipak, globalne reakcije na igru uvelike su pozitivne, što prijašnjih godina nije uvijek bio slučaj s novim Call of Duty nastavcima. Koliko će se ovaj rizik isplatiti ostaje za vidjeti, a odgovor na to pitanje dolazi već ove jeseni s obzirom da ovaj Modern Warfare (2019) stiže na PC, PS4 i Xbox One 25. studenog.