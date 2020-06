Popravak stakla od 150 kuna, a zamjena barem 6 puta skuplja

Zbog udara kamenčića na autu može nastati velika šteta. No staklo nije uvijek potrebno mijenjati, moguće ga je i popraviti no to nikako ne biste trebali pokušavati sami kod kuće setovima s interneta

<p>Kamenčić koji udara u vjetrobran svakom vozaču može zadati teže glavobolje.</p><p>Zbog malog kamena staklo može puknuti i možda će ga trebati zamijeniti. No neka se oštećenja mogu i popraviti.</p><p>-Možemo popraviti oštećenja od promjera otprilike 25 do 30 mm, i svakako je bolje staklo popraviti nego zamijeniti jer se na autu zadržava originalno staklo, a i popravak je brži i osjetno jeftiniji od zamijene - kaže <strong>Davor Hernaus</strong> iz tvrtke Carglass.</p><p>No da bi se staklo moglo popraviti potrebno je reagirati što prije nakon što nastane oštećenje. </p><p>-Oštećenje će se vrlo vjerojatno povećati, što je šteta, jer tada više nema mogućnosti popravka i potrebno je ugraditi novi vjetrobran - kaže <strong>Mislav Kurtela</strong> iz tvrtke Laus International.</p><p>A novi vjetrobran može biti nevjerojatno skup. </p><p>-Cijena stakla je za svako vozilo drugačija, a zavisi om opremi samog stakla, njegovoj boji, solarnom i akustičnom premazu, anteni za radio GPS, grijačima. U ekstremnom slučaju staklo za neki skupi auto može stajati i 20.000 kuna, a kod nas je popravak 520 kuna - ističe Davor Hernaus iz Carglassa.</p><p>Čak i kad birate najjeftinija zamjenska stakla popravak se isplati. </p><p>- Kod nas je okvirna cijena popravka 250 kuna. Najpovoljnija opcija zamjene stakla na zadnjoj generaciji Clija je oko 810 kuna, a na zadnjoj generaciji Golfa oko 950 kuna. Tako da je ušteda barem 550 kuna, a u prosjeku između 700 i 1.000 kuna - tvrdi Mislav Kurtela iz Lausa.</p><p><br/> Postupak popravka je prilično brz tako da klijent može pričekati u servisu, nije potrebno ostavljati auto i biti bez njega čitav dan. </p><p>-Popravak traje od 30 do 40 minuta. Tijekom postupka se u oštećenje injektira posebna smola koja se nakon toga osuši i poslije toga stvrdne UV lampom. Oštećenje ne može biti nevidljivo, no neće se proširiti na što dajemo doživotnu garanciju - kažu iz Carglassa. <br/> Većina oštećenja vjetrobranskog stakla nastaje na autocestama zbog velikih brzina kojima se njima vozi,a kritična razdoblja su zima zbog mnogo kamenčića na cesti i ljeto zbog gustog prometa na cestama. </p><p>Ako vjetrobransko stalo napukne više od 3 cm u promjeru, ne može se popraviti, no ne morate se bojati da će se rasuti u komadiće. Ono je naime višeslojno i ne može se rasuti, no potrebno ga je što prije promijeniti. Ostala stakla će se rasuti na komadiće i oštećenja na njima nije moguće popravljati. </p><p> </p><p> </p><p> </p>