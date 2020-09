Popularni SUV s novim licem: Hyundai redizajnirao Konu

Tri godine nakon premijere Hyundai je obnovio svoj najmanji SUV. Dizajn je dosta promijenjen, a mnoge su novosti i pod karoserijom. Stiže i N-Line verzija sa sportskim dizajnom

<p>Kona je osjetno promijenjena, pogotovo sprijeda. Ista su samo gornja svjetla, sve ostalo je potpuno novo. I straga su promjene opsežne, no Kona ovdje ipak više nalikuje na stari model nego sprijeda.</p><p>Dizajnerske korekture u unutrašnjosti su minimalne, no ipak ima dosta novosti. Najveća su digitalni instrumenti. Oni imaju promjer 10,25 inča, isto kao i najveća verzija dodirnog zaslona. Ipak, ova novost nije serijska, nego će dolaziti u skupljim paketima opreme. Infotainment je unaprijeđen novim naprednim funkcijama.</p><p><br/> Ponuda motora je također modificirana. Osnovni 1-litreni benzinski agregat i dalje ima 120 KS, no dobio je i mild hybrid tehnologiju za manju potrošnju. Snažniji 1,6-litreni benzinac sad umjesto 177 razvija 198 KS. I dizelska varijanta sa 136 KS dobila je mild hybrid tehnologiju. U ponudi i dalje ostaje i potpuno hibridna verzija, dok će redizajnirani električni model biti predstavljen kasnije.</p><p>Hyundai je na redizajniranoj Koni preradio i ovjes. Promijenjene su opruge i amortizeri, a modificirani stabilizatori. Poboljšan je i upravljač. Za one željne malo drugačije Kone nudit će se i N-Line verzija (crveni auto na slikama) s agresivnijim vanjskim dizajnom i naplatcima promjera 18 inča. Auto stiže krajem godine, a cijene se još ne znaju.<br/> </p>