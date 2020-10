Poput Porschea: Audi ima novu električnu superlimuzinu

Novi Audi e-tron GT je nastao u suradnji s Porscheom te dijeli platformu s modelom Taycan. Serijska proizvodnja počinje već ove godine, a Audi je objavio mnogo fotografija koje djelomično otkrivaju konačan izgled

<p>Audi je objavio prve fotografije zamaskirane konačne verzije svoje nove superlimuzine e-tron GT. Fotografije samo djelomično otkrivaju kako će automobil izgledati. </p><p>Audi novi e-tron GT najavljuje kao poseban električni auto pun nove tehnologije i inovacija. Sportska limuzina koja bi trebala konkurirati Porscheu Taycanu nastala je upravo na osnovi tog Porschea. S njime dijeli platformu, a kako je Porsche sudjelovao u razvoju e-trona GT jasno je da će od Taycana biti preuzet i velik dio tehnologija. </p><p> Još prije dvije godine auti je predstavio konceptnu verziju ovog auta koja je imala dva električna motora, 590 KS te je do 100 km/h ubrzavala za 3,5 sekundi. Doseg je kod koncepta iznosio 400 kilometara. </p><p>Tehnički podaci serijskog modela još su tajna no do kraja ove godine ćemo ih vjerojatno doznati. Pretpostavlja se da će Audi s vremenom ponuditi nekoliko verzija, a njihova snaga bi se mogla kretati između 500 i 700 KS pa je jasno da će ovo po ubrzanjima biti jedan od najbržih Audija ikada. </p><p>Audi je ipak otkrio nekoliko detalja o svojoj superlimuzini. Auto će se proizvoditi u tvornici u njemačkom Neckarsulmu te će proizvodnu liniju dijeliti s R8. Karoserija mu je uglavnom izrađena od posebno čvrstog čelika i aluminija. </p><p><strong>Video o proizvodnji e-trona GT pogledajte ovdje:</strong></p><p>Audi je za ovaj automobil osmislio i poseban zvuk. Serijski će e-tron GT biti opremljen sustavom koji emitira umjetni zvuk pri niskim brzinama kako bi se upozorilo pješake i bicikliste. Uz nadoplatu kupci će moći odabrati dodatni zvučni sustav koji će cijelo vrijeme proizvoditi specijalno generiran zvuk što bi trebalo donijeti dodatno uzbuđenje u vožnji. Zvuk se generira na vanjskim zvučnicima ali i unutar kabine i moguće je namjestiti njegovu glasnoću ili ga isključiti. </p><p><strong>Kako e-tron GT to zvuči možete poslušati u ovom videu:</strong></p><p> </p>