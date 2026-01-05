Obavijesti

NADAT ĆE SE BOLJOJ 2026.

U 2025. OpenAI je izgubio poziciju na tržištu: Konkurencija sve više stišće, a troškovi rastu

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
U 2025. OpenAI je izgubio poziciju na tržištu: Konkurencija sve više stišće, a troškovi rastu
Foto: Florence Lo

Britanski ITPro objavio je analizu u kojoj tvrdi da je 2025. bila godina kad je OpenAI prvi put ozbiljno izgubio zalet. U tekstu nabrajaju udarce sa svih strana, od jače konkurencije do sve većih troškova i zatezanja odnosa s Microsoftom.

Britanski ITPro objavio je analizu tech i AI tržišta u 2025. godini u kojoj tvrde da je prošla godina otvorila probleme koje OpenAI više ne može sakriti iza popularnosti ChatGPT-a.  Njihova glavna poanta je da se tržište promijenilo: više nije dovoljno biti prvi i najpoznatiji, nego morate stalno isporučivati bolje modele, jasniji smjer i održiv način financiranja. 

U analizi navode da je godinu obilježio snažan ulazak DeepSeeka i da se OpenAI nakon toga sve češće ponaša kao tvrtka koja trči da nekoga stigne, a ne kao tvrtka koja diktira tempo. Posebno izdvajaju reakcije na GPT-5, za koji pišu da je bio dočekan kritikama zbog sporijih odgovora i osnovnih grešaka, uz pritisak korisnika da se vrati starija verzija. Tvrde da su Google i Anthropic u 2025. smanjili razliku, a Googleu pripisuju da je s Gemini 3 modelima u nekim mjerenjima prestigao GPT-5. 

Druga velika tema je Microsoft. Odnos koji je OpenAI pogurao u mainstream počeo pokazivati pukotine, posebno nakon što je Microsoft potvrdio dostupnost Claude modela u Copilotu, što je jasan znak da više ne želi ovisiti samo o jednom partneru. U takvoj situaciji OpenAI mora istovremeno braniti poziciju na tržištu i uvjeravati ulagače i partnere da ima plan koji drži vodu. 

Treći problem su troškovi. ITPro navodi da je OpenAI u 2025. potpisivao megaposlove i planirao ulaganja koja se mjere stotinama milijardi ili više, što dodatno pojačava pitanje kako se sve to dugoročno plaća i koliko je “AI utrka” financijski održiva. Spominje se i podatak da relativno mali dio korisnika zapravo plaća, pa se cijela priča sve više vrti oko toga kako pretvoriti masovnu upotrebu u stabilan prihod.

Ono što znamo je da OpenAI istovremeno želi biti i potrošački proizvod, i platforma za developere, i tvrtka koja ide u hardver, pa sve zajedno ponekad izgleda kao previše smjerova odjednom. OpenAI je tijekom 2025. radio i unutarnje promjene u vodstvu i organizaciji, što je dio šireg pokušaja da se ubrza povezivanje istraživanja i proizvoda

