Pornhub pomaže u krizi: Svima na svijetu besplatni Premium

Zbog samoizolacije i održavanja potrebnog razmaka od drugih ljudi mnogi su diljem svijeta i u seksualnoj krizi. Kako bi ljude zadržali doma i pomogli spustiti krivulju zaraženih korona virusom iz Pornhuba su sada najavili da će omogućiti besplatni Premium sadržaj svima na svijetu.

Besplatni Pornhub Premium prvo su omogućili Talijanima, Španjolcima i Francuzima, no sada će svi moći do 23. travnja smanjiti napetosti uz njihove top porniće.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC