STRAHOVALI OD KOLAPSA

Poslali čak 90 terabajta videa i slika. Nevjerojatni podaci otkrili kako je Thompson ostao online

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 2 min
3
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kroz mobilne mreže na Hipodromu tijekom Thompsonova koncerta prošlo je čak 90 terabajta podataka, a da bi to sve radilo podiglo se 37 baznih postaja. Najviše prometa išlo je kroz Instagram, čak 20 posto

Više od dva mjeseca nakon Thompsonova koncerta na Hipodromu, koji je bio najveći ikad na ovim prostorima, Sofascore je organizirao tribinu na kojoj su ljudi zaduženi za tehniku govorili o tome kako su organizirali i podigli internet za praktično još jedan cijeli Zagreb, ali na malom prostoru.

Jer trebalo je osigurati signal za pola milijuna ljudi koji su očekivali da će moći raditi sa svojim mobitelima sve kao i inače, od snimanja storyja, reelsa, TikTokova...

Cijela ta tehnička operacija uključivala je sve domaće telekome koji su izgradili mrežu dovoljno snažnu da podnese nekoliko stotina tisuća paralelnih konekcija.

Na panelu su svoja iskustva podijelili Goran Toplek, direktor odjela za razvoj pristupnih mreža iz Hrvatskog Telekoma, Jadranko Dundović  iz koordinacije i nadzora IT infrastrukture na koncertu, te Mirko Gudelj, organizator koncerta.

Foto: PETAR SANTINI

- Nismo krenuli sa znanjem da će doći pola milijuna ljudi. Najave su bile skromnije, a onda je krenuo reality check. Ili će naš tim to iznijeti, ili neće nitko. Podigli smo 37 novih baznih stanica na 11 lokacija, a ukupno je preko mobilnih mreža prošlo 90 terabajta prometa. Samo na Instagram je odlazilo 20% tog prometa, a na WhatsApp 18%. Broj poziva bio je 120% veći nego inače - rekao je Goran Toplek. 

Za organizatora koncerta Mirka Gudelja ključan je bio sigurnosni aspekt.

- Rizik je bio ogroman. Ne financijski, nego sigurnosni - ako netko ne može kupiti vodu ili komunicirati. Zato smo imali backup backupova i nekoliko paralelnih opcija. Na projektu je radilo preko 700 ljudi i više od 100 firmi, od softvera i hardvera, do skela i dizalica. Sve je moralo biti usklađeno - rekao je.

Foto: PETAR SANTINI

Da prostora za greške nije bilo, potvrdio je i Jadranko Dundović.

-  Na koncertu nije bilo gotovine, samo kartično plaćanje. Operativno je bilo nemoguće da sustav zakaže. Sigurnosni aspekt je bio jednako važan, 250 nadzornih kamera pokrivalo je cijeli Hipodrom, a mobilna aplikacija pomagala je u optimizaciji sigurnosti i pretresa. Infrastruktura je bila golema: 92 kilometra ethernet kabela, 17 kilometara optike i 30 kilometara cijevi, sve s dvostrukim backupom - rekao je.


- Ako signal izdrži pola milijuna ljudi, onda znamo da granice možemo pomaknuti još dalje. Ponekad je najveći uspjeh kad se ništa ne primijeti - jer sve radi - poručio je Josip Stuhli, CTO Sofascorea.
 

