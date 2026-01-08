Potop Tesle u Europi: Prodaja u 2025. im pala za gotovo trećinu

Novi podaci o registracijama za 2025. u Europi pokazuju ozbiljan pad Tesle na većini ključnih tržišta. Electrek je zbrojio veća europska tržišta i navodi da je Tesla s oko 325.989 vozila u 2024. pala na 235.322 u 2025., što je pad od 27,8%.

Kad se pogleda po državama, brojke su još ružnije. Njemačka je pala 48,4% (s 37.574 na 19.387), Nizozemska 44,5%, Danska 41,0%, Belgija 53,1%, a Švedska čak 66,9%. Francuska je na minusu 37,5%, a pad se vidi i u UK-u (9,6% manje). Reuters dodatno potvrđuje njemački rezultat i navodi 19.390 Tesli u 2025., uz godišnji pad od 48,4%.

Jedina ‘zelena’ točka je Norveška, gdje je Tesla rasla 41,3% (34.285 vozila). No Electrek upozorava da je velik dio tog skoka došao pred kraj godine jer se u 2026. mijenjaju pravila poticaja, pa su kupci očito požurili prije promjena. Slično piše i Reuters, uz napomenu da je Norveška već praktički ‘električna’ država po registracijama novih auta.

Šira slika je zanimljiva jer se tržište električnih auta ipak širi. ACEA navodi da su baterijska električna vozila do kraja studenog 2025. bila na 16,9% udjela u EU, više nego godinu ranije. Reuters pritom ističe da je Teslin udio na europskom tržištu (Europa, UK i EFTA) pao na 1,7% s 2,4% godinu prije, i to u trenutku kad ukupni udio električnih automobila raste.

Ovakav trend nam definitivno sugerira da je primat nad tržištem koji je Tesla imala sasvim sigurno propada. Ne mora nužno značiti kako je to njihovom krivicom i nekvalitetnijim proizvodom, već je vjerojatnija opcija kako se konkurencija jednostavno toliko digla da ju je nemoguće ignorirati, tako da će biti zanimljivo pratiti sada malo izjednačeniju bitku na tržištu.