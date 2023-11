Potvrdili su: The Last of Us II su preradili za PS5, stiže u siječnju

Nakon niza govorkanja ranije ove godine koja su sugerirala da se radi na novoj verziji The Last of Us Part 2, Naughty Dog je potvrdio remaster svog nastavka survival horora. Igru će za PlayStation 5 lansirati 19. siječnja 2024. godine, prenosi Eurogamer.net.

The Last of Us Part II jedna je od posljednjih velikih PS4 igara, a poboljšali su stvari poput rezolucije tekstura, kvalitetu sjena, Level-of-Detail udaljenosti, fluidnost izvršavanja animacija i, kako najavljuju, još mnogo toga. Sve će biti u nativnoj 4K rezoluciji u Fidelity modu, odnosno 1440p rezoluciji upscaleanoj na 4K u Performance modu. Ponudit će i opciju otključanog frameratea za televizore s podrškom za VRR.

PS5 remaster će se, kako navode, brže učitavati i imati podršku za haptičke specifičnosti DualSense kontrolera, odnosno finese adaptivnih trigera. Nadogradnja će vlasnike PS4 verzije koštati 10 eura, a uz grafička poboljšanja donijeti će i potpuno novi mod igranja nazvan 'No Return' te 'Guitar Free Play' mod.

A to znači da bi uskoro onda mogli vidjeti i PC verziju TLOU2.

A kako kreće radnja?

Pet godina nakon opasnog putovanja postpandemijskim Sjedinjenim Američkim Državama, Ellie i Joel skrasili su se u gradu Jacksonu u državi Wyoming. Život u uspješnoj zajednici preživjelih donio im je mir i stabilnost, unatoč stalnoj prijetnji zaraženih i drugih preživjelih očajnika.

Kad nasilni događaj poremeti taj mir, Ellie kreće na nemilosrdno putovanje kako bi izborila pravdu i pronašla utjehu. Dok lovi jednog po jednog krivca, suočava se s razornim fizičkim i emocionalnim posljedicama svojih postupaka.