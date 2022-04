Predstavnicima studentskih zborova predstavljen Zakon o visokom obrazovanju

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja u srijedu je održan sastanak s predstavnicima studentskih zborova na kojemu se razgovaralo o prijedlogu Zakona o visokom obrazovanju i znanosti, novostima koje se odnose na studente te su im pojašnjene nejasnoće vezane uz prijedlog.

Kako je priopćeno iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, državni tajnik Ivica Šušak objasnio je da u prijedlogu Zakona nisu izostavljena studentska prava, nego su u odnosu na prijašnju verziju zakona koja je donesena prije gotovo 20 godina nomotehnički drukčije uređena.

Sva studentska prava i prije su se detaljnije određivala općim aktima visokih učilišta koje donosi ili senat ili fakultetsko vijeće u kojem je najmanje 15 posto predstavnika studenata, rekao je Šušak.

Novim prijedlogom Zakona, istaknuo je, propisano je da studentski predstavnici imaju pravo suspenzivnog veta, ako smatraju da prava studenata koja su definirana statutima i pravilnicima o studiranju nisu povoljna za studente.

Prava na zdravstvene usluge ostala su nepromijenjena, ističe se u priopćenju. Studenti će i dalje imati pravo na psihološku i svaku drugu zdravstvenu skrb jer se novim prijedlogom Zakona propisuje da imaju sva prava iz zdravstvenog osiguranja koje se plaća iz državnog proračuna te u skladu s tim imaju pravo otići u bilo koju instituciju koja ima potpisan ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, kao što to imaju i sada.

Studenti će i dalje imati pravo na mentorski rad i konzultacije jednostavno zato što je to obaveza profesora na visokim učilištima. U opisu radnog mjesta svakog profesora su konzultacije sa studentima. Ni u prethodnom Zakonu nije bilo govora o načinu konzultacija i mentorskog rada, nego je to bilo propisano općim aktima samih visokih učilišta, kao što će to biti propisano i dalje, istaknuto je na sastanku.

Isto tako, studenti će i dalje imati pravo sudjelovati u radu studentskih organizacija jer je to propisano Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

Državni tajnik pozvao je studentske predstavnike da svoje prijedloge upute putem javne rasprave koja će početi krajem ovog tjedna i trajat će mjesec dana.

Na sastanku su uz državnog tajnika Šušak bili i Neven Pintarić, predsjednik Hrvatskog Studentskog zbora (Sveučilište u Rijeci), Frane Prpa (Studentski zbor Sveučilišta u Splitu), Tin Meštrović (Studentski zbor Sveučilišta u Zadru) te predstavnici Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Ivan-Pavao Boras i Bruna Bandula.