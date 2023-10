Premijera pravog tehnološkog čuda: Novi Mercedes E-klase stigao je i na hrvatsko tržište

Mercedesova E-klasa je jedan od najpoznatijih modela u povijesti automobilske industrije i uvijek je bio okosnica ponude ove marke. Na tržištu je već sedamdesetak godina, a kako sada stvari stoje ovo bi mogla biti posljednja klasična E-klasa s benzinskim i dizelskim motorima.Mercedes je uložio ogromnu energiju u razvoj nove generacije svojeg modela gornje srednje klase. Rezultat nosi kodno ime W 214, zamjenjuje W 213 i sada je stigao na hrvatsko tržište.

Foto: Mercedes Benz

Automobil ima novi dizajnerski izričaj Marke, no sve je tu vrlo poznato i u skladu s drugim Mercedesima u ponudi. Zanimljivi detalji na karoseriji su kvake koje se uvlače u vrata, što je sada vrlo moderno zbog aerodinamike (ovaj model ima fantastičan koeficijent od 0,23), a tu je i maska koja može biti osvijetljena što automobilu daje upadljivu pojavu noću. LED Matrix svjetla su serija, a uz nadoplatu su dostupna i digitalna LED svjetla. Bočna linija je elegantna, a nude se aluminijski naplatci do 21". Straga se nalaze nova svjetla s grafikom u stilu Mercedesove zvijezde što je zgodan detalj.

Foto: Mercedes Benz

Kao i svi prethodnici, nova E-klase je velik auto. Vrlo malo se promijenilo u dimenzijama limuzine, razlike u odnosu na prethodni model su minimalne. Duljina sada iznosi 4,92 metra (-2 cm), širina 1,91 metar (+6 cm), a visina 1,47 metara (-1 cm). Međuosovinski razmak narastao za 2 cm i sada iznosi 2,93 metra. Ovo blago povećanje znači još više prostora u unutrašnjosti. Kapacitet prtljažnik aje 540 litara, no u plug-in hibridima zbog baterije on pada na mnogo skromnijih 370 litara, što sigurno neće biti dovoljno nekim kupcima E-klase.

Foto: Mercedes Benz

Najupečatljiviji dio interijera su tehnologije. Tu je treća generacija Mercedesovog infotainment sustava MBUX, s naznakama budućeg Mercedes Benz OS operativnog sustav koji će potpuno promijeniti infotainment i učiniti ga sličnim onima na najmodernijim pametnim telefonima. U seriji automobil dolazi s digitalnim instrumentima i velikim središnji zaslonom, a opcija je Superscreen, koji donosi dodatni dodirni zaslon za suvozača. On služi za upravljanje nekim funkcijama i zabavu, a vozač ga ne može vidjeti da mu ne bi odvraćao pažnju.

Foto: Mercedes Benz

Novi infotainment sustav E-klase nudi nove ikone, mogućnost instaliranja aplikacija trećih strana (npr. aplikacija Zoom za pokretanje video konferencija). Također možete stvoriti rutine. Na primjer, moguće je automatski prilagoditi grijanje sjedala, aktivaciju klimatizacijskog sustava i boju ambijentalnog osvjetljenja kada vanjska temperatura padne ispod određenog praga koji je postavio vozač. Sustav će se nastavit razvijati tijekom vremena, s umjetnom inteligencijom koja će moći stvoriti vlastite rutine na temelju preferencija koje je odredio upravljački program kroz buduća ažuriranja OS-a.

Tu je i namjenska kamera koja se može koristiti za snimanje selfija i videa koje je moguće automatski objaviti na TikToku. U unutrašnjosti su još četiri kamere, jedna za snimanje ceste (Dashcam) i tri infracrvene kamere koje snimaju vozača i služe za rane funkcije kao što je upravljanje pokretima ili nadzor umora vozača. Tu je i ambijentalna rasvjeta koja može pulsirati u ritmu glazbe iz 21 zvučnika Burmester 4D audio sustava. U ritmu glazbe mogu vibrirati i sjedala za potpun događaj. Za opuštanje je zasluženo dvadesetak programa masaže u sjedala, a auto je opremljen i dodatnim Bio Feedback funkcijama poput vježbi disanja za vozača i putnike. Nova E-klasa donosi i hrpu sustava za pomoć u vožnji i svi su unaprijeđeni u odnosu na prethodnika, a Mercedes tvrdi da je E-klasa po tome "najinteligentniji" auto na cesti. Novost je i funkcija pokretanja i otključavanja pomoću mobitela i pametnih satova, za sada samo tvrtke Apple. Vozač tako može podijeliti do čak 16 "ključeva" na različite telefone.

Foto: Mercedes Benz

Nova Mercedes-Benz E-klasa nudi isključivo elektrificirane pogonske sustave. Koristi se 48-voltna blaga ili plug-in hibridna tehnologija. Ponudu blagih hibrida čine osnovni benzinski E 200 s 197+14 KS i stražnjim pogonom (7,6 s do 100 i maksimalnih 238 km/h) i dizelski E 220d sa 197+23 KS koji se nudi kao verzija s pogonom na stražnje kotače i s pogonom na sve kotače 4MATIC (7,4 s do 100 i maksimalnih 240 km/h). Oba motora imaju četiri cilindra,a kasnije će stići i snažnije varijante sa šest cilindara E 450 i E 450 d, ali i druge varijante sa četiri cilindra osnovni benzinski E180, te snažniji E260.

Foto: Mercedes Benz

Plug-in hibridna ponuda se sastoji od modela E 300e i E 400e. Slabiji razvija 313 KS i nudi se u verzijama sa stražnjim pogonom i s pogonom na sve kotače. Ubrzanje do 100 km/h ovisno o pogonu traje 6,4 ili 6,5 sekundi (4Matic), a maksimalna brzina je 236, odnosno 234 km/h. Snažniji plug-in hibrid ima ukupno 381 KS i dolazi isključivo s pogonom na sve kotače. Ubrzanje je 5,3 sekunde do 100 km/h a maksimalna brzina 250 km/h. Plug-In-Hibridne varijante prema WLTP mjerenjima mogu voziti više od 100 kilometara na struju što im omogućuje prilično velika baterija od 25,4 kWh. Nude i mogućnost brzog punjenja maksimalnom snagom do 55 kW (30 minuta za punu bateriju). Deklarirana potrošnja goriva ovisno o verziji je od 0,5 do 0,9 l/100 km. Naravno, tu su i različiti načini vožnje, uključujući "Battery Hold" i "Electric". Prvi drži bateriju napunjenom za gradsku upotrebu, dok drugi favorizira električnu vožnju do najveće brzine od 140 km/h. Dvije ponuđene plug-in hibridne verzije su trenutno benzinske, a u najavi je i jedna dizelska koja će biti raritet na tržištu koji bi se mogao jako svidjeti onima koji mnogo putuju.

Foto: Mercedes Benz

Kada je riječ o podvozju, E-klasa se oslanja na AirMatic ovjes s prilagodljivim amortizerima. Senzori na svakom amortizeru otkrivaju sve nepravilnosti na asfaltu, prilagođavaju ovjes i sprječavaju njegovo prenošenje vibracija na ostale kotače i unutrašnjost. Osim toga, vozilo se spušta za 2 centimetra od 120 km/h kako bi se poboljšala aerodinamika, smanjila potrošnja goriva i povećala stabilnost. Vrlo je važno i novo upravljanje stražnjim kotačima koji se mogu okretati do 4,5 stupnjeva. Omogućuje smanjenje kruga okretanja prilikom manevriranja.

Foto: Mercedes Benz

Znaju se i cijene za Hrvatsku. Najjeftiniji model u ponudi je benzinac E 200 s cijenom od 73.446 eura, no ni sve druge varijante nisu mnogo skuplje. Dizel E 200 d košta 76.215 eura, njegova 4Matic verzija 79.756 eura, a plug-in hibridi od 77.300 do 84.380 eura čime su cijenom vrlo konkurentni osnovnom benzincu i dizelašima.Tajna toga je što su potpuno oslobođeni od trošarina, zbog dosega većeg od 100 km. Karavan se za sada nudi samo kao plug-in hibrid E 300 e za 80.000 eura. Prodaja je započela, a rokovi isporuke su relativno kratki.