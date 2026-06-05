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Premijera uskoro: Ovo je prva fotografija novog Audija Q7

Piše Autostart,
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Premijera uskoro: Ovo je prva fotografija novog Audija Q7
Foto: Audi

Zanimljivo, treća generacija Q7 uskoro više biti vrh Audijeve SUV ponude. Tu ulogu preuzima novi Q9, veći model koji će biti postavljen iznad Q7 i koji će postati Audijev top mode

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Audi je objavio prvu teaser fotografiju treće generacije Q7, velikog SUV-a koji je od predstavljanja 2005. godine postao jedan od ključnih modela marke u premium SUV segmentu. Aktualna, druga generacija na tržištu je još od 2015. godine, pa novi Q7 dolazi nakon dugog razdoblja u kojem je konkurencija otišla znatno naprijed. Audi zasad ne otkriva cijeli automobil, nego samo prvi detalj dizajna.

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